Haber: Damla Oya Erman



Salı günü BMC Medicine'de yayımlanan bu çalışma, 2018'de Dünya Kanser Araştırma Fonu ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından belirlenen kanser önleme önerilerini takip eden bireylerin gerçekten hastalık riskini azaltıp azaltmadığını inceledi.

Araştırmacılar, çalışmada değerlendirilen yedi önerinin şunlar olduğunu belirtti: sağlıklı bir kiloda olmak, daha fazla hareket etmek, daha iyi bir diyet uygulamak, yüksek kalorili yiyecek ve içeceklerden kaçınmak, kırmızı ve işlenmiş et tüketimini sınırlamak, şeker içeren içeceklerin tüketimini sınırlamak ve alkol tüketmemek.

Newcastle Üniversitesi'nden araştırmacılar, 94,778 yetişkinin katıldığı UK Biobank çalışmasından elde ettikleri vücut kitle indeksi, bel çevresi, diyet ve egzersiz verilerini inceledi. Katılımcılara her bir öneriye uygunluğa göre puan verildi ve ortalama puan 3.8 olarak belirlendi.

Araştırmacılar, her bir konuyu kanser teşhisi konulana, ölümüne veya takip dönemi sona erene kadar izledi. Çalışma sonuçlarına göre, önerilere en çok uyan katılımcıların, özellikle 4.5 ile 7 puan arasında olanların, tüm kanserlerin birleşmiş riskinde %16 daha düşük bir orana sahip olduğu belirlendi. Ayrıca, her bir puan artışının tüm kanserlerin birleşmiş riskinde %7'lik bir azalmayla ilişkilendirildiği görüldü.

Çalışma, özellikle meme, kolorektal ve diğer kanser türlerinde de belirgin bir risk azalması sağladı. Ancak, araştırmacılar çalışmanın gözlemsel olduğunu ve bu nedenle önerilere uyma ile kanser riski arasındaki nedensel bağlantıyı kanıtlayamadığını vurguladı.

Çalışmanın ortak yazarlarından biri olan Fiona Malcomson, "Önerilere uyum, genel olarak kanser, kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet riskimizi azaltan daha sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eder" dedi. Malcomson, herhangi bir değişikliğin kanser riskini azaltmada olumlu bir etki yapacağını ve bu önerilere mümkün olduğunca uymaya çalışmanın önemli olduğunu belirtti.