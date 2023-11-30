HABER: DİNÇER KARACALAR

İfade ve stil danışmanı Eda Güneş kaş şekillendirmesi ve stili ile ilgili şunları söyledi:

Kaşlarımız karşımızdaki kişiye karşı mimiksizken ifademizi belirleyen en önemli noktadır. Bunu şu şekilde örneklendirmek isterim. İlk kez girdiğiniz bir ortamda sözlü iletişim öncesi beden dilimiz, mimiklerimiz karşımızdaki kişiye bizimle ilgili ilk izlenimleri oluşturur. Kavisli bir kaş formuna sahip kişi sözlü bir iletişim kuruncaya dek daha soğuk, agresif biri gibi algınacaktır. “Mimiksizken ifademizi kaşlarımız belirler.” Cümlem ile kastettiğim aslında budur.

Son dönemlerde kaşın doğal formunu bozmadan , kendi şeklini vurgulamayı ön planda tutuyoruz. Bizim danışanlarımızdaki tercihimiz keskin köşeli hatların yanı sıra doğal forma ve geçişe sahip bir kaş şekli oluyor.

2012 ‘den beri bu sektörde olan biri olarak pek çok kaş formu gördüm diyebilirim. Her kaşta bu teknikle sonuç etmek tabii ki mümkün olmayabiliyor. Tam da bu noktada microblading işlemini önerebiliyoruz.

Microblading işlemi; nano iğneler sayesinde doğal kaş görüntüsüne yakın kıl efektinde atışlar yaparak kaş şeklini bambaşka noktaya taşıdığımız bir işlem. Bu işlem sayesinde yapısal kaş düşüklüklerini , sağ sol profildeki asimetrik görüntüleri ortadan kaldırma imkanı buluyoruz.

Kaş Stilinde doğru simetriye ulaşıldığında yüzdeki asimetrik problemlerin belirginliği aza iniyor.

Danışanların son dönemde yaşadıkları en büyük sorun yüz ve göz şeklinden aykırı bir şekilde kaşlarının şekillendirilmiş olması oluyor. Şekillendirme adı altında formu inceltilmiş, doğru teknikle yapılmayan alımlarla batık sorunuyla baş başa kalmış pek çok kişi kapımızı çalıyor.

Kaş şekillendirmedeki en önemli nokta kişinin kaşını inceltmeden, nokta atışı müdahalelerle bakışlardaki dinamiği yakalamaktır. Bu yüzden en başta göz şekli baz alınır; şekillendirmede kaşın başlangıç , kavis ve bitiş noktası oldukça önemlidir.

Alanında uzman ifade ve stil danışmanı Eda Güneş; her müşterinin yüz şeklini dikkate alarak kaşları mükemmel bir denge ve orantı içinde tasarlıyor.

Profesyonel ellere teslim edilmiş kaş tasarımının avantajları şöyle sıralanabilir:

Doğru yapılmış bir kaş tasarım, yüz hatlarınızı dengelenerek daha simetrik bir görünüm elde etmenizi sağlar.

İfadenizi daha belirgin hâle getirir ve duygularınızı daha iyi yansıtır.

Mükemmel kaşlar, bireylerin kendine olan güvenini arttırabilir; genç, enerjik bir ifadeye kavuşturur.