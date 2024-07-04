HABER: FUNDA AKOSMAN

264 sayfalık kitap, Bilge Özdemir’in hayatının kilometre taşlarından ve gayrimenkul sektörüyle ilgili yazılarından oluşuyor. Altı ay süren bir yazım sürecinin ardından anı ve tecrübe paylaşımı formatında kitaplaştırılan eser, sektör paydaşlarına adeta bir yol haritası sunuyor. Bilge Özdemir, kitabıyla ilgili düşüncelerini kitabın arka kapağına yazdığı şu sözlerle dile getirdi:

“Bu kitapta size duygu ve düşüncelerimi, eğitim ve iş hayatındaki tecrübelerimi ve yıllarca kaleme aldığım iki bine yakın gayrimenkul sektörü makalesinden derlediğim ilginizi çekecek yazılarımı aktardım.

Bu yıl itibarıyla, 30 yılını gayrimenkulde pazarlama ve satış işine veren biri olarak, birçok ilkin öncüsü oldum. Ancak önemli olan ilkleri, inovatif yaklaşımları bulmak değildir. Önemli olanın bunları uygulayabilecek cesarette firma ve firma sahiplerini bulabilmek olduğunu deneyimledim.

Pazarlama ve satış dünyasında tek doğru yoktur. Bugünün doğrusu, yarının yanlışı; yarının yanlışı, bugünün doğrusu olabilir. Çünkü pazarlama ve satış birçok iç ve dış faktörden etkilenmektedir. Bu değişimler bir yönetici için çelişki değil, gelişim ve adaptasyon fırsatıdır.

'O Bilge'de, 60’ların Türkiye’sine Artvin’de merhaba deyip, eğitim ve iş yaşamını İstanbul ve Amerika’ya taşıyan Bilge Özdemir’in hayatını ve tecrübelerini okuyacaksınız. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe, son 30 yılda yaşanan gelişmelere tanıklık edeceksiniz.

Gayrimenkul sektörünü, sektörde önemli bir aktör olan pazarlama ve satış bölümlerinin hizmet anlayışlarını, yabancıya satış şirketlerinin ve emlak organizasyonlarının değişen rollerini tanıyacaksınız.

Şimdi bu kitabı okumanın tam zamanı. Keyifli okumalar dilerim. Bomba gibi kalın!”

Ailesinin yanı sıra, Acarlar Şirketler Grubu’ndan başta İsmet Acar ve Acarlar aile fertleri, kitapla ilgili düşüncelerini kaleme alırken; Ayla Özer, Neşe Beyatlı Aydıner, Kürşat Tuncel, Hilmi Işıkören, Vedat Arslan ve dostları yazılarıyla kitaba katkıda bulundular.

Kitapta, 30 yıllık gayrimenkul sektörü deneyiminde, kendisine hata yapma olanağı sunan ve arkasında duran patron ve işverenlere teşekkür eden Bilge Özdemir, “Beni ben yapan hatalarım, hatalardan çıkardığım dersler… Hiçbir zaman başarı odaklı olmadım, sürekli başarısız olduğum noktaları sorgulamam iş hayatı yolculuğunda başardıklarımın sayısını ve oranını yükseltti.” dedi.

Ailesinin yanı sıra, Acarlar Şirketler Grubundan başta İsmet Acar ve Acarlar aile fertleri kitapla ilgili düşüncelerini kaleme alırken, Ayla Özer, Neşe Beyatlı Aydıner, Kürşat Tuncel, Hilmi Işıkören, Vedat Arslan ve dostları yazılarıyla kitaba katkıda bulundular.

Kitapta 30 yıllık gayrimenkul sektörü deneyiminde, kendisine hata yapma olanağı sunan ve arkasında durabilen patron ve işverenlere teşekkür eden Bilge Özdemir, “Beni ben yapan hatalarım, hatalardan çıkardığım dersler… Hiçbir zaman başarı odaklı olmadım, sürekli başarısız olduğum noktaları sorgulamam iş hayatı yolculuğunda başardıklarımın sayısını ve oranını yükseltti.” dedi.