HABER: M. KEMAL SALLI

“Almula İdil Kılıç ve İzmir Yol Arkadaşları Çini Sergisi” Müze İKSF'de, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür Müdürü Kerem Çevik tarafından açıldı.

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Almula İdil Kılıç ve Arkeoloji Müzesi Müdürü Elif Erginer'in ev sahipliğinde açılışa T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Sanat Yönetmenlerinden Ejder Orkun Kılıç, İZGÜDER Dernek Başkan V. Gürkan Muganlı ,İzmir Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Ayşe Caman, İzmir Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Özay Kora ve Ceyla İnmeler, sanatçı Dr. Ufuk Alkan, Ebru sanatının duayenlerinden Nuri Pınar Yıldırım ile İzmirli sanatseverler katıldılar.

Açılış konuşmalarının ardından teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile misafirler Almula İdil Kılıç ve İzmir Yol arkadaşlarının bir yıl içerisinde hazırladıkları geleneksel Türk çini sanatının güzel örnekleri ile başbaşa bırakıldı.

Sergide yer alan eserler geleneksel Türk çini sanatının detayları göz önünde bulundurularak sır altı tekniği ile çalışılmıştır. Desenler ve renkler aslına bağlı kalarak Kütahya ve İznik ekollerini takip ederek kullanılmıştır.

Sergi 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Alsancak İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji Müzesi'nde gezilebilir.

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