Bilecik

İnfaz koruma memurluğundan bu yıl emekliliğe ayrılan Üstün, 31 yıl boyunca yaptığı kara kalem ve yağlı boya tablolarıyla çeşitli uluslar arası ödüller alıp 15 kişisel sergi açtı.

Üstün, görev yaptığı ceza infaz kurumları kampüs duvarlarına çizdiği resimlerle, çalışanların, idarecilerin ve hükümlülerin beğenisini kazandı. Çeşitli yarışmalarda da dereceler elde Üstün bugüne kadar yaptığı tablolarla 15 kişisel sergi açtı.

"25 yıl Türkiye'deki adliye ve cezaevi duvarlarına manzara çizdim"

Aynı zamanda Kültür bakanlığına bağlı olan Geleneksel El Sanatları Merkezi (GESAM) Bilecik İl Temsilcisi olan Hasan Üstün, resme olan ilgisini ilkokulda resim öğretmeninin keşfettiğini ve özel bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Üstün, "Güzel sanatlara ve tarihi eserlere ilgi ve alakam vardı. İçimdeki o sanatçılığı resim öğretmenim çıkardı. Askerlik yaparken arkadaşlarımın nişanlısını, kız arkadaşını, anne ve babalarının resimlerini kara kalemle yaptım ve harçlığımı bu şekilde çıkardım. Asker dönüşü trafo giydirme işlemlerine, park ve bahçelerin duvarlarına manzara çizmeye başladım." dedi.

Üstün, 2005 yılında Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda göreve başladığını aktararak şöyle konuştu:

"25 yılda başta Sincan ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsleri olmak üzere adliye ve cezaevlerinin duvarlarına manzara çizdim. Hem resim ve sanat üzerine eğitim aldım hem de mahkum ve hükümlülere eğitim verdim. 2005 yılında o dönemin Ceza İnfaz Kurumu Daire Başkanı Kürşat Hamurcu başkanlığında bir proje başlatarak görüş alanlarının duvarlarına resimler yaptık. Çocuk oyun parklarına da çizgi film kahramanları çizdim. Projemiz tuttu ve dışarıdan gelen yerli ve yabancı heyetler projemize destek verdi."

Üstün, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumundan 4 ay önce emekli olduğunu ve resme olan ilgisinden dolayı kendi atölyesini kurduğunu dile getirerek cezaevinde mahkum ve hükümlü olan ustaların yanı sıra kara kalem üzerine Kırgızistan asıllı Sen Petersburg Akademi mezunu bir hükümlüden eğitim aldığını söyledi.

Hasan Üstün 1992 yılından bugüne kara kalem ve yağlı boya manzara ve portre çizimleri yaptığını anlattı.

Türkiye'deki birçok adliyenin duvarlarında eserleri bulunduğunu belirten Üstün, "Özellikle Sincan Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsü duvarına belki de dünya rekoruna girebilecek 600 metrekarelik manzara resmi yaptım. İlk kişisel sergimi Ankara Adliyesi'nde açtım. Yaptığım eserlerden keşke satmasaydım dediğim eserlerim oldu." diye konuştu.

"Resim, sözsüz bir türkü"

Ressam Bob Ross Vakfının dünya çapında internet üzerinden 52 binden fazla ressamın oyladığı yarışmalarına katıldığını aktaran Üstün sözlerini şöyle tamamladı:

"2013 ve 2014 yılında iki defa birincilik, yine aynı yıllarda üç defa ikincilik, ara ara da dördüncülük ve beşincilik derecelerim var. Nasıl Anadolu'da buram buram yaşanan olayları türkülerle dile getiriyoruz. Resim, bir yönüyle sözsüz bir türkü aslında. Bazen resim yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki sabah ezanı okunmuş. Ne çabuk vakit geçti? Ne kadar çok uğraşırsanız, ne kadar çok severseniz, ne kadar çok zaman ayırsanız, o kadar çok başarılı olursunuz."

AA