Washington

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Biden'ın federal düzeyde ateşli silahlara getirdiği düzenlemenin kaldırılmasına yönelik karar tasarısını oyladı.

Tasarıya 210 üye "hayır", 219 üye ise "evet" oyu verdi. Demokrat üyelerin neredeyse tamamı "hayır" derken, sadece 2 Demokrat "evet" oyu kullandı. Cumhuriyetçilerde ise 2 üye hariç herkes "evet" oyu verdi.

Oylamadan önce yapılan görüşmelerde ise Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini anayasal haklara müdahale ile suçlarken, Demokratlar bu tasarının insanların ölümüne yardım edeceğini savundu.

Söz konusu tasarı, onaylanması için Senato Genel Kuruluna gönderildi. Biden daha önce yaptığı açıklamalarda bu tasarıyı veto edeceğini açıklamıştı.

Tasarının vetosunun geçersiz kılınması için hem Senatoda hem Temsilciler Meclisinde ikinci kez oylanması ve üyelerin en az üçte birinin onayını alması gerekiyor.

AA