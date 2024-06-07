Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'yı ziyaret eden Biden, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin ABC News'e açıklamalarda bulundu.

Biden, Refah'a saldırılar hususunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Washington yönetiminin endişelerini göz ardı etmediğini belirterek, "Sanırım beni dinliyor. Tam gaz Refah'a gireceklerdi, Refah'ı tamamen işgal edeceklerdi, şehri alacaklardı, tam güçle hareket edeceklerdi. Bunu yapmadılar." dedi.

Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisine değinen Biden, İsrail'in önemli bir anlaşmayı kabul ettiğini ve Netanyahu'nun da kamuoyu önünde bu öneriyi desteklediğini dile getirdiğini söyledi.

Biden, Hamas'ın da öneriyi kabul etmesi gerektiğini belirterek, ateşkes taslağının neredeyse tüm Arap dünyası tarafından desteklendiğini savundu.

Başkan Biden, "Ateşkes sağlamak zorundayız." dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Biden, Ukrayna'nın bazı Amerikan silahlarının sadece Harkiv bölgesinde kullanmasına izin verilmesiyle ilgili, "Sınıra yakın bir yerde kullanılmalarına izin veriliyor. Moskova'ya, Kremlin'e yönelik saldırı izni vermiyoruz." dedi.