Haber: Mert Osman Erman

Çarşamba günü Tel Aviv'a inen Biden, patlamadan "derin üzüntü duyduğunu ve öfkelendiğini" söyledi.

İsrail'in askeri yetkililerine göre, patlama başarısız bir Filistin roket fırlatmasından kaynaklandı.

Ancak Filistin yetkilileri, hastaneyi vuran bir İsrail hava saldırısı olduğunu iddia etti.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, patlamada neredeyse 500 kişinin öldüğünü söyledi, ancak ölü sayısı henüz resmi olarak onaylanmadı.

Biden'ın yüksek riskli ziyareti, Salı akşamı Al-Ahli Arap Hastanesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle gölgede kaldı ve bölge genelinde protestolara neden oldu.

Çarşamba günü Tel Aviv'a iniş yapan Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından sıcak bir şekilde karşılandı ve ikili bir ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, "Gazze'deki hastanedeki patlamadan derin üzüntü duydum ve öfkelendim," dedi.

"Gördüğüm kadarıyla, bunu diğer taraf yapmış gibi görünüyor, siz değil," Netanyahu'ya söyledi. "Ancak birçok insan kesin olmadığından emin değil, bu yüzden birçok şeyi aşmalıyız."

ABD Başkanı, İsrail'i desteklediğini yineledi ve Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e karşı olağanüstü bir saldırı düzenleyen Filistin militan grubu Hamas'ı kınadı; bu saldırıda 1,400 kişi ölmüştü.

Filistin sağlık yetkililerine göre, Gazze'ye karşı İsrail'in misilleme saldırılarında en az 3,000 kişi öldü.

Biden, İsrail'den Ürdün'e, Kral Abdullah, Filistin Otoritesi Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile buluşmak için plan yapmıştı, ancak Salı günü hastane patlaması nedeniyle bu bölüm iptal edildi.

Ürdün, buluşmayı iptal etti ve "büyük bir felaket ve dehşet verici bir savaş suçu" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray ise kararın "karşılıklı bir şekilde alındığını" ve Biden'ın ABD'ye dönüş uçuşunda Abbas ve el-Sisi'yi arayacağını söyledi.

ABD Başkanı'nın Çarşamba günü İsrail savaş kabinesiyle buluşması bekleniyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, "zorlu sorular soracak, ancak bunları bir arkadaş olarak soracak" dedi ve aynı zamanda Gazze'ye insani yardımın girmesi gerekliliği ve sivil kayıplardan kaçınılması gerekliliğini vurgulayacaklarını sözlerine ekledi.

Biden, Hamas saldırısına yanıt veren acil durum çalışanlarıyla buluşacak ve saldırıda sevdiklerini kaybeden veya aile üyeleri rehin tutulan bazı kişilerle görüşecek, yetkililer açıkladı.

İsrail, saldırının ardından ABD'den acil askeri yardım için 10 milyar dolarlık talepte bulundu, BBC'nin ABD ortağı CBS News'in, talebe aşina olduğunu söylediği kaynakları alıntıladı.

Hamas, patlamayı "savaş suçu" olarak nitelendirdi ve İsrail'i suçladı. İsrail askeri, kuvvetlerinin patlamanın arkasında olmadığına dair kanıtları olduğunu ve bunun yerine Filistin İslam Cihadı tarafından yanlış atılan roketlerden kaynaklandığını iddia etti.

"Sözlerimizin arkasında istihbaratımıza dayanarak, Hamas raporları kontrol etti, bu olayın arkasında Filistin İslam Cihadı tarafından yanlış atılan bir roket olduğunu anladılar ve gerçekte ne olduğunu gizlemek için küresel bir medya kampanyası başlatmaya karar verdiler," dedi Sözcü Amiral Daniel Hagari Salı günü bir brifingde. "Kurban sayısını şişirdiler."