Haber: Damla Oya Erman

Süperstar, web sitesinde 23 Ağustos'ta son dakika bir istekte bulunarak doğum günü olan 4 Eylül için Rönesans Turu'nda gümüş giymelerini istedi ve bu istek, hayranlarını küçük işletme sahiplerine yöneltti. 14 Ağustos ile 21 Ağustos haftalarını karşılaştırdığında, Etsy, disco şapkaları için yapılan aramalarda yüzde 25 ve gümüş bluz, korse veya üst aramalarında yüzde 25 artış olduğunu bildirdi.

TMZ ve The New York Times daha önce Beyoncé'nin Etsy satışlarının arttığını bildirmişti.

Bu, Başak burcunun başlangıcında başlayan bir çevrimiçi hareketle başladı. Başak burcu sezonu 23 Ağustos'ta başlar ve 22 Eylül'de biter ve Beyoncé'nin astrolojik burcudur. Şarkıcı, web sitesinde şunları yazdı: "Bu tur benim için büyük bir mutluluk oldu ve son ayımıza yaklaşırken doğum günü dileğim, her gece gösteriye en şahane gümüş modanızla katılarak benimle kutlamak." ve herkesin "her gece parlayan bir insan disko topunun içinde kendini çevreleyeceğini" ekledi.

Pandemi sonrası "intikam harcamaları," Beyoncé'nin Rönesans turu ve Taylor Swift'in Eras turu gibi deneyimlere yönelik olarak bu yaz ekonomiyi canlandırdı ve el işçileri - özellikle de disko mücevherleri, süslenmiş cowboy şapkaları ve parlak güneş gözlükleri gibi parlak ürünler sunanlar - bu avantajdan faydalanıyor.

"Başak Burcu Sezonu geldi," VenuezNVibez, Beyoncé temalı el pervanesinin açıklamasında yazdı ve bu nedenle müşterilerin şimdi sipariş vermeleri gerektiğini belirtti, çünkü "Kraliçe'nin sunduğu deneyimin tam tadını çıkarmak istiyorsanız şimdi sipariş vermelisiniz."

Etsy satıcıları, Beyoncé'nin bazı gösterilerden günler önce sürpriz bir duyuru yapmasının ardından panik içeren mesajlar ve hızlı kargo için fazladan ödeme yapma teklifleri olduğunu açıkladılar. Çoğu zaman Erin Fritts, Kuzey Carolina'nın Charlotte şehrindeki Etsy mağazası EverwindCreationss'in sahibi olarak, malzemeleri bir sonraki gün ve gerekirse hızlı kargo ile gönderebildiğini söyledi.

Olağanüstü satışlar

Her konser sırasında kritik bir an, Beyoncé bileğini sallar ve siyah el pervanesini açar. Seyirciler kendi pervanelerini havada sallarlar - bunların çoğu muhtemelen yerel Etsy satıcılarından satın alınmıştır.

Fritts her gün yaklaşık olarak beş ila sekiz gümüş holografik el pervanesi satıyor. Turdan önce, bu rakam yaklaşık üçtü. Holografik ve gökkuşağı renkli bir malzeme buldu ve üreticisi için stok yapıyor.

Taylor Swift ve Beyoncé'nin tüm bu küçük işletme alıcılarını beslemesini görmek gerçekten harika," dedi Fritts.

El pervaneleri, Rönesans albümü ve turu ile birlikte, "Ballroom kültürü"nden ilham alıyor. Ballroom kültürü, drag queen'lerin "toplum baloları" düzenlediği ve "toplum baloları" düzenleyen drag queen'lerin sayfa yarışmalarını organize ettiği bir siyah ve Latin LGBTQ+ alt kültürünün köklerine sahiptir. Bal sahnesi, yarışmacıların nakit ödüller ve kupalar için podyumu kullanarak veya vogue yaparak yarıştığı "evlerden" oluşur, dedi Sydney Baloue, bir bal tarihçisi, yazar ve sanatçı.

Konser katılımcıları bu kültürü benimseyerek, küçük işletmeleri desteklemenin yanı sıra kültürü de artırıyorlar.

"Beyoncé, bu kültürün bir parçası olan birçok kişiyle işbirliği yaptı," dedi Baloue. "Kendi stilini ekledi ve bu dünyayı hiçbir şekilde bilmeyen veya merak etmeyen çok sayıda yeni insanın bu kültüre erişmesine olanak tanıdı."

Sıcak yaz konserleri

Pervanelerin popülerliği aynı zamanda pratik bir nedenle de kaynaklanıyor. Beyoncé ve Swift, konser katılımcılarını açık hava stadyumlarına dolduruyor. Florida'dan Güneybatı'ya ve Kaliforniya'ya kadar olan aşırı sıcaklar, katılımcılar için rahatsız edici bir deneyim yaratabilir - ve küçük işletmeler için bir pazarlama fırsatı oluşturabilir.

Fritts, el pervanelerinin özellikle yaz aylarında talep gördüğünü söyledi.

Baltimore'dan Tracy Swank, ilk olarak kendisi ve yeğeni için güneş gözlüğü tasarladı. Beyoncé ve Swift konserlerine giden daha fazla arkadaş güneş altında dayanamaz hale geldiğinde, güneş gözlüğü talepleri de geldi ve sonunda bir Etsy mağazasına yol açtı.

Beyoncé'nin hayranları için, Beyhive olarak bilinir, Swank, üzerinde bir arı bulunan siyah ve sarı gözlükler tasarladı. Bu talep, Beyoncé'nin gümüş duyurusunun ardından bu ayın başlarında gümüş taşlı gözlüklerle hızla değiştirildi. Şu ana kadar, Swank bu gözlükleri satışından 800 dolar kazandı.

Aksesuarlar önemlidir, kovboy çizmelerinden küpelere kadar. Flint, Michigan'dan Etsy mağazası DMoniqueDesigns'i işleten DaKeitha Bennett, her hafta yaklaşık olarak 20 ila 30 çift koyu renk "Cuff It" küpeyi sattıktan sonra tükenmeye başladığını söyledi.

Bennett, "Beyoncé'nin neredeyse bir Beyoncé olmadan önce hayranıydım," diyerek "onun bu tür bir etkiye sahip olduğunu görmek inanılmaz" dedi.