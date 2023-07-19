ANKARA AA- Üniversitede düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Aşık Veysel'le ilgili çok sayıda program düzenlendiğini söyledi.

Alpaslan, Üniversite ile Derneğin önemli çalışmalara imza attığını aktardı. Aşık Veysel'in bir dünya markası olduğunu işaret eden Alpaslan, engellilerle ilgili üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, protokol kapsamında çeşitli projelerin hayata geçirileceğini bildirdi.

Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da Aşık Veysel'in ortak bir değer ve miras olduğunu söyledi. Ayva, 2023'ün Aşık Veysel Yılı ilan edildiğini hatırlatarak bunun engelliler için büyük bir övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Programda engelliler tarafından Aşık Veysel'in eserleri seslendirildi.