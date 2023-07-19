GÜLİSTAN AA- Ülkedeki Türkmen Sahra bölgesinin, uçsuz bucaksız düzlüğünün yanı başında, sırtını dağlara dayamış Ramyan kentini geçtikten soran başlayan Ramyan Vadisi onlarca doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

İrili ufaklı şelaleler, piknik alanı olarak kullanılabilen dere kenarları, "güneşin toprağa değmediği" ormanlıklar, balık yetiştirilen göl ve havuzlar, doğal tırmanış alanları ve yamaç paraşütüne uygun tepelerin varlığı, ziyaretçilerin bölgeyi tercih etme sebeplerinin başında geliyor.

Söz konusu vadide en çok ilgi gören yer ise Ramyan Çeşme Gölü oluyor. İlk bakışta küçük gibi görünen elli metre çapında ve seksen metre derinliğindeki bu göl, gezginler ve çevreciler için dinlenme ve serinleme durağı konumunda.

Sıcak havalarda bile suyu "buz gibi" soğuk

Çevresinde beslenebileceği herhangi bir akarsu kaynağı bulunmayan gölünün tek su kaynağı ise içindeki göze oluyor.

En kurak zamanlarda bile suyu akmaya devam eden gölün bir diğer özelliği ise 40 dereceye varan sıcaklıklarda bile "buz gibi" soğuk olması.

Serinlemek isteyen ziyaretçiler yüzmek için göle girerken çevre aktivistleri ise boğulma vakaları konusunda uyarılar yapıyor. Bölge halkının verdiği bilgiye göre, her yıl serinlemeye çalışan onlarca insan gölde boğuluyor.

Akan suyun ve kuş sesleri haricinde seda duyulmayan ve doğal çevresinin güzelliğiyle ilgi odağı olan göle gelen çevre aktivistleri, buldukları her fırsatta ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri temizledikten sonra yüzüyor.

"Dünyanın en derin soğuk su çeşmesi olarak biliniyor"

Ramyan’da yaşayan çevre aktivisti Mehdi Yazarlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Çeşme Gölü"nü anlattı.

Gölün tarihinin yüzyıllar öncesine dayandığını belirten Yazarlu, derinliği en az 80 metre olan gölün Kültürel Miras Kurumu tarafından "Ulusal Tabiat Mirası" olarak kaydedildiğini aktardı.

Gölün bölgeye değer katan mekanlardan biri olduğunu vurgulayan Yazarlu, “Bu göl, dünyanın en derin soğuk su çeşmesi olarak biliniyor. Derinliği, soğuk suyu ve güzel tabiatıyla ilgi görüyor. İran’dan ve dünyadan buraya ziyaretçiler geliyor ve bu güzelliği yaşayarak görüyor.” ifadelerinde bulundu.

Birkaç yıl önce meydana gelen yağışta gölün biraz zarar gördüğünü belirten Yazarlu, “Birkaç yıl önce fazla yağmur yağdı. Arka kısımda göçme oldu. Belediyemiz gölün üst kısmına bir kanal açarak gelebilecek sel ve yağmur sularının göle girmesini ve çevresine zarar vermesini engellemek için tedbir aldı.” dedi.

"Kabus Kümbeti'nin yüksekliği kadar derin"

Halk arasında göle ilişkin çeşitli rivayetlerin anlatıldığını aktaran Yazarlu, bunlardan en ilgincinin ise Kabus Kümbeti ile ilgili rivayet olduğunu anlattı.

Yazarlu, Gombedi Kavus kentinde yer alan, Ziyari Hanedanlığı'ndan kalma en önemli tarihi yapı niteliğindeki Kabus Kümbeti’nin kerpiç toprağının da bu bölgeden götürüldüğü yönünde rivayetlerin bulunduğunu aktardı.

Bu konuda tarihi bir belge bulunmadığını ancak genişliği ve derinliği açısında benzerlik kurulduğunu anlatan Yazarlu, “Kabus Kümbeti’nin yüksekliği kadar bir derinliğe sahip. Anlatılanlara göre, zamanın Padişahı Vuşmgir Kabus, kümbeti yaptırmak istediğinde yapının tuğlalarını hazırlamak için buradan toprak götürmüş.” diye konuştu.

Yazarlu, gölün toprağının iyi bir dayanıklılığa sahip olmasının buna delil gösterildiğini sözlerine ekledi.