İstanbul

The Hill gazetesinin haberine göre Beyaz Saray, Columbia Üniversitesi ile bağlantılı hahamın 300 Yahudi öğrenciye Hamursuz Bayramı öncesi kampüsü terk edip evlerine dönmeleri yönünde mesaj gönderdiğine dair haberlerin yayılmasının ardından dün konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, üniversitelerde "Yahudi öğrencileri hedef alan şiddet" çağrıları kınandı.

The Hill gazetesine yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, "Özellikle Holokost'tan bu yana Yahudi halkına karşı işlenen en büyük katliamın ardından terör örgütlerinin söylemlerini yinelemek alçaklıktır. Bu açıklamaları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu çağrıların bariz biçimde Yahudi düşmanlığı olduğunu belirten Bates, tüm ABD vatandaşlarının barışçıl protesto hakkının bulunduğunu fakat Yahudi öğrencileri ve topluluklarını hedef alan şiddet çağrılarının kabul edilemez ve tehlikeli olduğunu bildirdi.

Yahudi kampüs organizasyonu Hillel de sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Yahudi öğrencilerin Columbia'yı terk etmesi gerektiğine inanmıyoruz ancak üniversitenin ve şehrin öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak için daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyoruz." ifadesine yer verdi.

Columbia Üniversitesindeki olay

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlerle devam eden ilişkilerini protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, yaklaşık 108 öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırmıştı.