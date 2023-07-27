Ankara

Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin "Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısının yavaş ilerlediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Kirby, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sürecin istedikleri kadar hızlı ilerlemediğini söyledi. İstedikleri gibi ilerleyemiyorlar." yanıtını verdi.

ABD'nin bu konuda pozisyon almayacağını belirten Kirby, "Ancak Ukrayna ilerleme kaydediyor. Bu bir duraklama değil." yorumunu yaptı.

Kirby, Ukrayna'ya bugüne kadar talep edilen yardımları yaptıklarını ifade ederek Washington'ın Ukrayna'nın karşı saldırı için tüm ihtiyaçlarını sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'dan topraklarının yarısını geri aldığını belirtmiş, karşı saldırının ise henüz yeni başladığını ve birkaç ayda şekilleneceğini kaydetmişti.

AA