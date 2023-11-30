Ankara

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasında varılan mutabakat kapsamında serbest bırakılan esirler arasında ABD vatandaşı Liat Beinin'in olduğu belirtildi.

Lise öğretmeni olduğu aktarılan Beinin'in Batı Kudüs'teki "Yad Vashem Yahudi Soykırım Anıt Müzesi"nde rehber olarak çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Beinin'in güvenliği konusunda endişe duyan 3 çocuğu ve babasıyla yakında yeniden bir araya geleceği için memnun olduğu kaydedildi. Biden'ın "serbest bırakılan Beinin'in eşi Aviv de dahil Hamas tarafından esir alınanların tümünün serbest bırakılmasını sağlamaya kararlı olduklarını" vurguladığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, "ABD'nin yoğun çabalarıyla Hamas ve İsrail arasında varılan uzlaşmayla 100'e yakın esirin ailelerine kavuştuğu" bildirildi.

Gazze’nin kuzeyine 7 Ekim'den bu yana ilk kez insani yardımların ulaştığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin Gazzeliler için gönderdiği 24,5 ton üzerindeki sağlık ekipmanı ve gıda yardımının 28 Kasım'da Mısır'a ulaştığı aktarıldı.

ABD Başkanı Biden, 26 Kasım'da, esir takası mutabakatı kapsamında 4 yaşındaki ABD vatandaşının serbest bırakıldığını belirtmişti.

İsrail ordusu, dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir ile 4 Taylandlının Uluslararası Kızılhaç Komitesi konvoyuna teslim edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Hamas da akşam saatlerinde 2 Rus vatandaşı esiri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarından dolayı serbest bıraktığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım’da bir tarih belirtmeden "insani aranın" uzatıldığını duyururken, Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.