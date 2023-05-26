İzmir

Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'da çeşitli restoran ve mutfaklarda çalışan şef Bağlayan, mesleğine severek devam ediyor.

Çeşme ilçesindeki KestelINN Alaçatı'nın mutfak şefliği görevini yürüten Bağlayan, mesleğine duyduğu aşkı, tabiatın değerleriyle uyumlu ve hikayesi olan menüleri mutfağına yansıtıyor. Yerel üretim ve mutfağa giren her mahsulü onurlandırarak sürdürülebilir bir yemek kültürü oluşturmak ise Beste Bağlayan'ın en önemli çalışma prensipleri arasında bulunuyor.

Bağlayan'ın hazırladığı özel lezzetlerden biri de "Umut" isimli tatlı... 6 Şubat'taki depremlerden çok etkilenen Bağlayan, bu konuda farkındalık oluşturmak adına 4 katmandan oluşan ve her bir ürünün farklı anlamı olan tatlı yaptı.

Şef Bağlayan, tatlıdaki bu katmanlarla iyiliğe ve umuda dair mesajlar veriyor.

Gaziantep'ten temin edilen çöven otu kökü, Çeşme limonundan hazırlanan dondurma, un helvası ve zambaktan oluşan tatlı, restoranın menüsüne dahil edilirken, bundan elden edilen gelir ise başta depremzedeler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

Beste Bağlayan, tüm ülkeyi derinden etkileyen deprem sonrası afetzedelere katkı ve yardımların devamlılığını sağlamak amacıyla sosyal mesaj içeren bir menü hazırladığını söyledi.

Yaptığı tatlının 4 aşamadan oluştuğunu anlatan Bağlayan, şöyle devam etti:

"Her katman iyiliğe ve umuda dair bir mesaj taşıyor. Birinci katman yenilebilir bir çeşit zambak türü. Bu çiçek nisan ve mayıs aylarında Çeşme'de her yerde yetişiyor. Hafif acımsı bir tadı var. Burada, yaşanan deprem felaketi ile ağzımızın tadının bozulduğunun altını çiziyoruz. İkinci katman, incecik açılmış çıtır çıtır un helvası. Anadolu'da helvanın yapımına yardım etmek, malzemelerine katkıda bulunmak acıya ortak olma halini simgeler. Bu katman depremzedelerin acılarına ortak olduğumuzu simgeliyor.

Tatlının üçüncü katmanında yer alan küçük bir çöven otu kaynatıldıktan sonra çırpılınca kocaman köpük oluşuyor. Burada da azıcık bir desteğin bile doğru değerlendirildiğinde ne kadar büyüyebileceğinin altını çiziyoruz. Dördüncü katman Çeşme limonundan hazırladığımız dondurma. Bu katman tatlımıza yerel lezzetimizi ekliyor."

Tatlının gelirini depremzedelere ulaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Bağlayan, her restoranın kendi ürününde bir parçayı yardımlaşma hareketine bağışlamasını umduğunu dile getirdi.

Şef Bağlayan, tatlı ile ilgili patent başvurusu yapmayı düşünmediğini kaydetti.

Bu lezzeti kısa süre önce hazırlamasına rağmen çok iyi geri dönüşler aldıklarını ifade eden Bağlayan, "Buraya gelen misafirlerimiz duyarlılık gösteriyorlar. Böyle bir fikirle onların önüne geldiğimizde çok duygulanıyorlar, seviniyorlar, takdir ediyorlar." dedi.

AA