HABER: FUNDA AKOSMAN

Dubrovnik, dünya genelinde izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisine ev sahipliği yapan mekanlardan biri olmasıyla dikkatleri daha da üzerine çekti.

Evet bu bilgiyi biliyordum ama ben bu kadar etkileneceğimi ve sanki o film setlerinde yasıyormus gibi hissedeceğimi bilmiyordum.

Şehrin girişi bile çok ihtişamlı ve ücretli ,

Resmen bir filmin sahnesine dahil oluyorsunuz.

Askerler etrafınızdan koşacak hatta sizide dahil edecek gibi hissederek giriyorsunuz bu tarihi kaleye.

Rehberiniz zaten bu büyülü ortamı daha da büyülü hale getirip başlıyor anlatmaya

Meshur Game of thrones sahneleri iste tamda burda çekildi...

Red Keep (Kızıl Kale) sahneleri Fort Lovrijenac'ta çekiliyor.

Hırvatistan, dizinin çekildiği üç ülkeden biri… Kral'ın Şehri anlamına gelen 'King's Landing' bölümleri Dubrovnik'te çekiliyor.

El değmemiş antik dokusu, Dubrovnik’i Game Of Thrones dizisinin çekimleri için ideal bir yer haline getiriyor. Özellikle 5. sezonda bolca izlediğimiz Lannister'ların yaşadığı Kral'ın Şehri’nde savaşların yapıldığı ve Cersei Lannister’ın utanç yürüyüşünü yaptığı yolu görmek mümkün. Dizinin çekildiği mekânların büyük kısmı çekim olmadığı dönemlerde ziyarete açık. Ama bazı yerleri görmek için çok da az olmayan ücretler ödemek gerekiyor. Dubrovnik’teki Game of Thrones turunu yürüyerek tamamlamak ve eğer yaz ayıysa bu yürüyüşü deniz keyfiyle sonlandırmak mümkün.

Bizde sahnelerin cekildiği yerlerden tutunda deniz keyfine kadar hepsini deneyimledik .

Ay hatta ben tam bu meydanın orta yerine oturup bir güzel hayallere dalıp dizide sahne bile aldım

Belki de hayatınızda görüp görebileceginiz en özel yerlerden biri burasıdır o yüzden tavsiyem gittiğinizde tadını doyasıya cıkarmanız.

Sonra sahile inip ordan da deniz manzarasınım tadını çıkarabirsiniz ,çok hos cok şık balık restorantları mevcut lakin biraz cep yakar cinsten yani sonra bu kısmı atladın demeyin.

Hadi görüesi gereken yerlere de göz atalım

Fransisken Manastırı

13.yüzyılda yapılan eser Placa’nın başlangıcında yer almaktadır.

Çan Kulesi

Yerel ustalardan tarafından 1444 yılında yapılan yapı, ilk olarak çana vuran ve tahtadan oluşan iki figürden yapılmıştır.

Orlando Sütunu

Çan Kulesi’nin yakınında bulunmaktadır ve Stradun Caddesi’nin sonunda yer almaktadır.

Rektör Sarayı

Sarayın bünyesinde Barok, Gotik ve Rönesans etkileri görülmektedir.

Pile kapısı

Şehirde bulunan kapılardan bir tanesidir. Kapının iç ve dış duvarları var.

Ploce Kapısı

Şehirde bulunan kapılardan bir tanesi de Ploce Kapısıdır.

Aziz Blaise Kilisesi

Aziz Blaise, 1715 yılında eski bir kilise alanının üzerine yapılmıştır.

Sponza Sarayı

Günümüze kadar orijinal yapısıyla gelebilen nadir yapılardandır.

Etnografya Müzesi

Şehrin en önemli müzelerinden bir tanesi

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