Kulüpten yapılan açıklamada, Tüzük Değişikliği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, 4 Mayıs'ta çoğunluğun sağlanamaması durumunda 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sporun ve sporda doğru örgütlenme gerekliliğinin yeni boyut kazandığı bu dönemde kulübümüzün ihtiyacı olan yeni tüzük geniş katılımlı bir ekibin uzun ve detaylı yapılan çalışmaları sonucunda tamamlanmıştır. Genel kurulun onayına sunulacak yeni tüzük ile kulübümüzün tüzel kişiliği güçlendirilerek, organizasyon şemasının kurumsal işleyişi çağın gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir."