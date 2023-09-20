Haber: Ayşegül Bedir Akosman

120 yıllık tarihiyle Avrupa’nın en köklü kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Paribu, “Beşiktaş Token”ı hayata geçirmek için anlaşmaya vardı. Beşiktaş Token, 26 Eylül’den itibaren Paribu üzerinden ön satışa çıkacak.

Beşiktaş JK ve Paribu, “Beşiktaş Token”ı hayata geçirmek için anlaştı. 26 Eylül’de ön satışa çıkması planlanan Beşiktaş Token, taraftarlara çeşitli ayrıcalıkların yanı sıra; kulübün geleceğine doğrudan etki edebilme imkanı sunacak.

Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu, aynı zamanda “taraftar token”larını Türkiye’de ilk listeleyen platform olma özelliğini taşıyor.

Beşiktaş JK ve Paribu iş birliğiyle üretilen Beşiktaş Token ile taraftarlar kulüplerine doğrudan katkıda bulunma olanağını elde ederken; aynı zamanda anlamlı bir deneyimin parçası olabilecekler. Beşiktaş Token ön satışı 26 Eylül itibarıyla Paribu üzerinden başlayacak.

Beşiktaş Token nasıl alınabilecek?

Paribu’da hesabı bulunan kullanıcılar, hesabındaki TL bakiyesi yeterli olduğu takdirde 26 Eylül itibarıyla Beşiktaş Token için talepte bulunabilecek.