Haber: Ayşegül Bedir Akosman
Foto: Beşiktaş
120 yıllık tarihiyle Avrupa’nın en köklü kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Paribu, “Beşiktaş Token”ı hayata geçirmek için anlaşmaya vardı. Beşiktaş Token, 26 Eylül’den itibaren Paribu üzerinden ön satışa çıkacak.
Beşiktaş JK ve Paribu, “Beşiktaş Token”ı hayata geçirmek için anlaştı. 26 Eylül’de ön satışa çıkması planlanan Beşiktaş Token, taraftarlara çeşitli ayrıcalıkların yanı sıra; kulübün geleceğine doğrudan etki edebilme imkanı sunacak.
Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu, aynı zamanda “taraftar token”larını Türkiye’de ilk listeleyen platform olma özelliğini taşıyor.
Beşiktaş JK ve Paribu iş birliğiyle üretilen Beşiktaş Token ile taraftarlar kulüplerine doğrudan katkıda bulunma olanağını elde ederken; aynı zamanda anlamlı bir deneyimin parçası olabilecekler. Beşiktaş Token ön satışı 26 Eylül itibarıyla Paribu üzerinden başlayacak.
Beşiktaş Token nasıl alınabilecek?
Paribu’da hesabı bulunan kullanıcılar, hesabındaki TL bakiyesi yeterli olduğu takdirde 26 Eylül itibarıyla Beşiktaş Token için talepte bulunabilecek.
Paribu hakkında: 2017 yılında kurulan Paribu, alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 7/24 hizmet veren Müşteri Deneyimi İş Birimi ile 6 milyonun üzerinde kullanıcısına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunuyor. Türkiye’nin ilk bağımsız blokzincir projesini geliştiren Paribu, ekosistemdeki farklı projeleri de finansal ve teknolojik yatırımlarla destekliyor. Blokzincir bilinirliğini artırmak adına çalışmalar yürütürken; kültür sanat, spor ve eğitim alanlarında sorumluluk alarak yarının dünyasına katkı sağlıyor. Doğru bilginin kaynağı ParibuLog’da sektöre dair içerikler yayınlıyor. Paribu hakkında daha fazla bilgi için www.paribu.com adresini kullanabilirsiniz.