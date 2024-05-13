Rumen basınında yer alan haberlere göre devre arasında Dinamo Bükreş'e transfer olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Edgar Ie, bir süre sonra kendisi yerine ikiz kardeşi Edelino Ie'yi takıma gönderdi.

Barcelona altyapısında yetişen Edgar Ie, daha sonra Lille, Nantes, Trabzonspor, Feyenoord ve Başakşehir gibi takımlarda top koşturdu. Dinamo Bükreş'in en yüksek maaş alan oyuncusu olmasına rağmen düşük performansı nedeniyle son haftalarda az süre alabilen Edgar Ie, eleştirilere maruz kaldı.

Son dönemde düşen performansının yanı sıra uzun süre Avrupa'da forma giymesine karşın İngilizce konuşmadığı görülen oyuncunun takımda sadece Portekizce bilen futbolcularla iletişim kurması, şüphelerin artmasına neden oldu.

Dinamo Bükreş yönetimi, bu gelişmelerin üzerine futbolcudan DNA testi talep etti. İkiz kardeş Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiğinden şüphelenildiği ve durumun DNA testi ile kanıtlanması halinde Dinamo Bükreş'in puan silme cezası alarak ligden düşmesi bekleniyor.

Edgar Ie gibi futbolcu olan ve orta sahada oynayan Edelino Ie, kariyeri boyunca yalnızca Portekiz'in alt lig takımlarında görev yaptı.