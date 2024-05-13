Tüpraş Stadyumu'ndaki imza törenine, yönetim kurulu üyesi Burak Aslan, Beşiktaş Kulübü Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ve basketbol şubesi yöneticileri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Burak Aslan, "Hocamız bizim için gerçekten çok değerli bir insan. Kendisiyle sözleşme uzatmamızın sebebi kendi karakterinin taraftar ve camia ile özdeşleşmiş olması. Taraftarlarımız kendisini çok seviyor. Sözleşme uzatma teklifi sunduk ve anlaşma birkaç dakika sürdü. İdari bazı istekleri oldu sadece. Kendisiyle sözleşme uzatmamız bizi de çok mutlu etti." diye konuştu.

Özkan Arseven ise Alimpijevic ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Bizim mevcutta hocamızla 1+1 yıllık sözleşmemiz vardı. THY Avrupa Ligi'nde bir takım hocamızla anlaşırsa bir miktar ödeyip, çıkış yapabilecekti. Biz hocamızla iyi bir sinerji yakaladık. Taraftarımızla iyi bir sezon geçirdik. Hocamızı onurlandırmak için sözleşme teklifinde bulunduk. Hocamız 2-3 THY Avrupa Ligi takımını reddederek bizle devam etmek istediğini söyledi. 2 yıllık sözleşme teklifimizi düşünmeden kabul etti. Bunu, şubemizde yeniden yapılandırma olarak görebiliriz. Hocamız önümüzdeki sene bizimle, bir sonraki sene için yine çıkış hakkı tanıyarak sözleşmemizi oluşturduk."

Düşük bütçelerle başarı elde ettiklerini vurgulayan Arseven, "Önümüzdeki sezon da benzer bir durum olacak. Yine sponsorlarımızla gidecek. Kulübe yük olmadan şubeyi yürütmek istiyoruz. Altyapıdan gelen oyuncularımız var. Bu günden itibaren hocamızın vereceği transfer listesi doğrultusunda çalışmalara başlıyoruz. Başkanımız Hasan Arat ve yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah 2 sene daha hocamızla devam edeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Nedim Yücel de "Sözleşmemiz camiamıza hayırlı olsun. Kendisi Avrupa'nın en gelecek vadeden hocalarından. Teklifler vardı ama kendisi bizimle olmayı tercih etti. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz, bunun için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.