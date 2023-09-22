Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Rakip bizden üstün oynadı"

Güneş, "Rakibimizin gücünü biliyorduk. Hücum zenginliği olan bir takıma karşı oynadık. İlerleyen bölümde oyuna ortak olduk. Hücum varyasyonlarında eksik kaldık. Rakip, sahasında olmanın avantajını kullanarak üstün oynadı.

"Zor bir maç oldu"

Savunma anlayışımız ön plandaydı. Oyuncularım savaştılar. İyi niyetle mücadele ettiler. Cenk’in gol atması sevindirici, morale ihtiyacı vardı. Zor bir maç oldu. Demir Ege gayet başarılıydı. Kanatlardan pozisyon ürettiler. Bugün rakip bizden üstündü, savunmada kalmayı tercih etmek zorunda kaldık. Takım uyumu içinde oyuncuların performanslarını yükseltmeye çalışıyoruz. Stoperlerimiz de iyiydiler.” ifadelerini kullandı.