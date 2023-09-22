Jan Breydel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Club Brugge etkili başladı. Belçika ekibi, kanatları etkili kullanmasına ve önemli pozisyonlara girmesine karşın golü bulamadı. Beşiktaş ise ilk 45 dakika boyunca hücumda varlık gösteremedi.

Club Brugge, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ancak 77. dakikaya kadar kaleci Mert Günok'u geçmeyi başaramadı. Belçika temsilcisi, 77. dakikada Hans Vanaken'in kaydettiği golle öne geçti. Maçın 88. dakikasında Cenk Tosun sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Cenk Tosun, Quaresma ve Bobo'yu yakaladı

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 12. golünü kaydetti.

Karşılaşmada Beşiktaş'a bir puanı getiren kritik golü atan milli oyuncu, böylece siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında ikinci basamağı paylaşan Bobo ile Ricardo Quaresma'yı yakaladı.

Oktay Derelioğlu, 14 golle siyah-beyazla formayla Avrupa'da en fazla fileleri havalandıran oyuncu konumunda bulunuyor.

Cenk Tosun, ayrıca bu sezon ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

Mert Günok'tan kritik kurtarışlar

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Club Brugge maçında yaptığı kritik kurtarışlarla alınan bir puanda önemli rol oynadı.

Mert, Belçika ekibinin 50. dakikada Vanaken ve 59 ile 72. dakikada Skov Olsen ile girdiği pozisyonlarda kalesinde devleşerek gole izin vermedi.

Siyah-beyazlılarda 54. dakikada Masuaku ve 63. dakikada Bailly de altıpasın içinde yaptıkları kritik müdahalelerle golü önledi.

Club Brugge'den Beşiktaş'ın golüne itiraz

Club Brugge, Beşiktaş'ın beraberlik golünden önce faul olduğu gerekçesiyle maçın hakemi Aleksei Kulbakov'a itirazda bulundu.

Belçika temsilcisi, Cenk Tosun'un 88. dakikada kaydettiği golden önceki pozisyonda faul olduğunu iddia ederek hakem Kulbakov'un VAR incelemesi yapmasını talep etti.

VAR incelemesine ihtiyaç duymayan ve golü iptal etmeyen Aleksei Kulbakov'a Club Brugge'ün oyuncuları ve teknik heyeti büyük tepki gösterdi.

AA