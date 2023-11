Çalımbay, Beşiktaş'ta göreve başlamasını hakkında değerlendirmede bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik Direktör olarak her zaman basına açık bir insan olduğunu dile getiren Çalımbay’ın açıklamalarından satırbayları şöyle:



“Yeniden Beşiktaş’ta olmak benim için büyük bir mutluluk. Ben Beşiktaşlıyım. Futbol hayatım burada başladı ve bitti. Beşiktaş’ın yeri benden apayrı.



Beşiktaş’a geliş sürecim 2004-05 sezonundaki sürece benziyor. O zaman da sıkıntılı bir dönemde göreve gelmiştim. Ligin ikinci yarısını lider bitirmiştik.



Takımın durumu şu an iyi değil. Bir an evvel sorunları bularak çözümler üretmeliyiz. Sorunu çözecek olan bizleriz. Yarın sahaya bambaşka şekilde çıkacağımıza ve krizi en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum.”



“Keşke daha önce göreve gelseydim”



“Göreve çağrıldım ve geldim. Görevi isteyerek kabul ettim. Nereye kadar giderse görev yapacağım. Taşın altına elimizi koyacağız. Bana görev verildikten sonra benim kabul etmemem mümkün değil. Keşke göreve daha önce gelseydim.



Taraftarlarımız üzgün ve kırgınlar. İstedikleri sonuçları alamıyoruz. Öncelikle taraftarlarımızı kazanmalıyız. Taraftar bana göre birinci adam. Onların desteği olmadan bu kaostan çıkamayız. Taraftarlarımızla beraber bu işi başarabiliriz. Taraftarlarımız için oynamamız gerekiyor.



Oyuncuların gerçek kapasiteleri bu değil. Mutlaka bir sıkıntı var. Sıkıntıyı çözmek için zaman gerekiyor. Önümüzdeki Rams Başakşehir maçını iyi bir şekilde geçmeliyiz. Milli arada kampa gideceğiz. Kamptan sorunlardan arınmış şekilde dönmek istiyoruz.



Sakatlığı bulunan ve sorun yaşayan oyuncu sayımız yüksek. Gerekirse altyapıdan oyuncularımızla oynayacağız. Maçlara yüzde yüz sağlam oyuncularla çıkacağız. En kritik maç yarınki Başakşehir maçı.”



“Beşiktaş’a minnet borçluyum”



“Sezon başı gelmek isterdim ama yapacak bir şey yok. Beşiktaş’a minnet borçluyum. Her şey Beşiktaş’ın sayesinde oldu. Beşiktaş bana verdi. Şimdi benim Beşiktaş’a verme zamanım geldi.



Önümüzde bir seçim var. Başkan da gitse antrenör de gitse kalan takım şampiyonluğa oynamak zorunda. Başkan adayları beni aradılar. Hepsi çok değerli insanlar. Zaman verildiğinde ekibimle beraber iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum.



Beşiktaş’a hoca olarak ilk geldiğim dönemle bugün arasında tecrübe farkı var. O zaman da gözümü kırpmadan görevi kabul etmiştim. Çalıştığım süre boyunca elimden gelen gayreti gösteririm.



Kısa sürede takımı tanımamız gerekiyor. Gerekirse genç oyuncularımızdan faydalanacağız. Transfer edilmiş olan oyuncuların kariyerleri mükemmel. Bana göre hazır değillerdi ve istenenleri tam olarak yapamadılar. Herkesi mevkisinde oynatmaya çalışacağız.



Bütün kulüplerde ve özellikle federasyonda futbolun içinden gelmiş kişilerin görev yapmaları gerekiyor.



Daha önce gelmiş olsaydım takımı tanımış olurdum. Zaman kaybı olmazdı. Arkaya bakmaya gerek yok, önümüze bakacağız. Elimizdeki oyuncularla en kısa sürede kaynaşıp bir şekilde başlangıç yapmamız gerekiyor.



Oyuncuların benden ne duymak istediklerini çok iyi biliyorum. Bu dönemde lider oyuncuların ortaya çıkmaları gerekiyor. Onların ve hocanın takımı koruması gerekiyor. Teknik direktörde liderlik vasfı olmazsa krizi çözme ihtimali sıfırdır. Oyuncuların üstünde kırgınlık ve karamsarlık var. Elimizdeki kadroyla çok şey yapılır. Oyuncularım kapasitelerini kullansınlar yeter. Oyuncuların da bunu istemesi gerekiyor.”



“Seri galibiyete ihtiyacımız var”



Seri galibiyete ihtiyacımız var. Beşiktaş’ta hedefler bitmez. Karamsarlıkla devam edersek daha da aşağı gideriz. Ekibime ve oyuncularıma güveniyorum.



Altyapıya önem veriyorum. Mehmet Ekşi ile toplantı yaptım. Genç oyuncuları kampa götürmek istiyorum. Altyapıdaki hocalarla diyaloğumuz iyi.



Oyuncuların durumunu gördükten sonra oyun şeklimizi değiştirebiliriz. Oyunculara göre sistem bulacağız. Kendi teknik ekibimle yola devam edeceğim. Takımda her noktanın iyi durumda olması gerekiyor. Oyuncular kafalarını sadece sahaya vermeliler. Başakşehir maçıyla yepyeni bir sayfa açmamız gerekiyor.



Ligde ne olacağı belli olmaz. Başarmamak için bir neden yok. Devre arasında transfer yaparak yukarıdakileri yakalayabiliriz. Ne olursa olsun Beşiktaş her zaman yukarıya oynamalı.



Burak Yılmaz benim sevdiğim bir insan. Burak’la herhangi bir görüşmemiz olmadı. Burak antrenörlüğe erken başladı. Teknik direktörlükte belli bir yere gelebilmek için teknik ekibinizin olması gerekir. Tecrübe gerekir. Futbolu bıraktıktan sonra Ümit Milli Takım’da ve A Milli Takım’da görev yaptım. İngiltere’de birkaç takımın antrenmanlarına çıktım. Daum’un altı ay yardımcılığını yaptım. Ondan sonra Göztepe’de tek başıma çalıştım. Burak Yılmaz’ın da iyi bir hoca olabilmesi için bu evrelerden geçmesi gerekiyor.”



“İdeal bir 11 oluşturmamız gerekiyor”



“İdeal bir 11 oluşturmamız gerekiyor. Altyapıdan arkadaşlarımıza da şans vereceğiz. Aboubakar ve Cenk yarın maçta olmayacaklar. Şans vereceğimiz arkadaşlar kendilerine verilen şansı en iyi şekilde değerlendirecekler, Beşiktaş’a ve Türk futboluna faydalı olacaklardır.



Transfer yapma imkanımız olursa takip ettiğimiz oyunculardan bir iki tane alabiliriz. Başarı yakalamak istiyorsak oyuncuların kapasitelerinin üstüne çıkmaları gerekiyor.”