4. dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanattan başlayan atakta De Cuyper'in pasıyla topla buluşan Nielsen, kaleyi cepheden gören bir noktada uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

14. dakikada Belçika ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Vetlesen'in ceza sahasına yerden ortasında Thiago'nun altıpas çizgisinin önünden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2

38. dakikada Thiago'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Club Brugge, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

46. dakikada Club Brugge üçüncü golü buldu. Beşiktaş yarı sahasının sağında Onur Bulut'un hatalı pası sonucunda araya giren Balanta, meşin yuvarlağı Thiago ile buluşturdu. Thiago'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 0-3

51. dakikada Belçika ekibi farkı 4'e çıkardı. Skoras'ın altıpasın solunda yerden pasına hareketlenen ve ceza yayı üzerinde topla buluşan Onyedika, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

70. dakikada Club Brugge skoru 5-0 yaptı. Savunmada Mechele'nin derinlemesine uzun pasında sol kanatta topla buluşan Skoras, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, altıpasın solunda pasını Skov Olsen'e verdi. Skov Olsen, ceza sahası içinde boş kaleye yaptığı vuruşla farkı 5'e çıkardı: 0-5.

Club Brugge, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.