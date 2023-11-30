4. dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanattan başlayan atakta De Cuyper'in pasıyla topla buluşan Nielsen, kaleyi cepheden gören bir noktada uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

14. dakikada Belçika ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Vetlesen'in ceza sahasına yerden ortasında Thiago'nun altıpas çizgisinin önünden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2

38. dakikada Thiago'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Club Brugge, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne (Slovenya)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Chamberlain, Cenk Tosun, Rebic, Aboubakar

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Skov Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel

Goller: Dk. 4 Nielsen, Dk. 14 Thiago (Club Brugge)

Sarı kartlar: Dk. 38 Nielsen (Club Brugge), Salih Uçan (İlk yarının bitiminde) (Beşiktaş)