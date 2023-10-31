Kocadağ, Tüpraş Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın zor bir dönemden geçtiğini belirten Emre Kocadağ, "Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından beyaz sayfa açma gerekliliğini görüyorum. Bu camianın ayağa kalkması gereken unsurları var. Bana düşen neyse onu yapacağım. Kapalı kapılar ardında Beşiktaş'ın aleyhine lobi yapanlardan ve kulübün zarar görmesi için çalışanlardan hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

"120 yıllık camia tekrar ayağa kalkacak." diyen Kocadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Puslu havanın dağılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Taraftarımız müsterih olsun. Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Dağılması için kendime düşen neyse onu yapacağım. Hedefimiz, ligi dizayn etmeye ve şampiyonluk pastasını 2 takıma paylaştırmaya çalışanlardan hesap sormak."

Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 11 puan gerisinde kaldıklarının hatırlatılması üzerine Emre Kocadağ, "11 puan gerideyken hakemlerin yaptıkları ortada. Bu yapılarla mücadele etme vaktimiz gelmiştir. Bunu yapmaya hazırız. 11 puan fark neden kapanmasın? 11 de, 15 de kapanır. Yeter ki Beşiktaş lobisi tekrar harekete geçsin. Önümüzdeki engelleri kaldırma noktasında camia olarak bir araya gelelim." diye konuştu.

Kocadağ, son olarak olağanüstü seçimli genel kurula kadar siyah-beyazlı futbol takımının teknik sorumlusu Burak Yılmaz ile yola devam edeceklerini kaydetti.