Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vukas, "Çok önemli bir galibiyet bizim için. Çok mutluyuz. Oynayan tüm oyuncuları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'taki sakatlık problemlerine değinen Vukas, "3-4 günde bir maç oynayınca bu sakatlıklar ve hastalıklar baş gösterebiliyor. Bugün hem sakat hem hasta oyuncularımız vardı. Mert kırmızı kart cezalısıydı. Bu nedenle ilk 11 kurmak zorlaşabiliyor. İleride daha az hasta ve sakat oyuncularımız olacak, daha rahat kadro kuracağız." diye konuştu.

Hırvat futbol adamı, Beşiktaş'ta kondisyon problemi olup olmadığı ile ilgili bir soruya, "Önceki süreçle ilgili konuşmam doğru değil. Burada olduğum süre içinde 3 maç yaptık. Galatasaray maçında 1 kişi eksik olmamıza rağmen iyi koştuk. Bodo maçında da fiziksel olarak iyi performans gösterdik. Bugün de fiziksel olarak takım bizi tatmin etti. Gaziantep gibi beşli savunmaya oynayan ve derinde savunma yapan takımlara karşı önde basıp risk almak zorundasınız. Gaziantep'in kontrataklarda etkili olduklarını biliyoruz. Uzun toplar neticesinde sürekli geriye koşmak gerekiyor. Bunu da iyi başardık. Takımın çok da eksik oyuncusu olduğunu biliyoruz." diye cevapladı.

Vukas, Şenol Güneş döneminde bir kondisyon problemi yaşandığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Bugün forma giyemeyen Ante Rebic'e de değinen Vukas, "Rebic takımın bir parçası. Bugün hocanın kararı böyleydi. Gelecekte her oyuncu gibi ona da ihtiyacımız olduğunu biliyorum." dedi.