Siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar 11'i ile çıktı.

Beşiktaş'ın Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Ante Rebic, Joe Worrall, Necip Uysal ve Umut Meraş ise maça yedek başladı.

Buducnost'un ilk 11'i ise Pavlicic, Ignjatovic, Orahovac, Adzic, Bojovic, Mirkovic, Raickovic, Mujan, Grbic, Ivanovic ve Despotovic'ten oluştu.

Beşiktaş'ın gollerini Gedson Fernandes, Umut Meraş, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Joe Worall kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise Ivanovic attı.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy da maçı izledi.

Bu arada siyah-beyazlı takımda dinlendirilen Omar Colley ile izin verilen Arthur Masuaku maçta forma giyemedi. Al-Musrati ve Salih Uçan ise takımdan ayrı bireysel olarak çalıştı.

Daniel Amartey'in de pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.