Tüpraş Stadyumu Beşiktaş Müzesi önünde gerçekleştirilen anma töreni, Saat 09.05’te tüm Türkiye ile tek yürek olarak gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı.

Anma törenine; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Engin Baltacı, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Ali Bayrak, Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Ferah, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök, Beşiktaş United Payment Takımının sporcuları, Beşiktaş Futbol Akademi sporcuları ve Beşiktaş JK çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Tören, İstiklal Marşının okunmasının ardından son buldu.