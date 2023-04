İstanbul

Ecem, kendisi için çok kıymetli bir sezonun geride kaldığını belirterek, "Kıymetli olmasının birçok sebebi var. Biz çok geç bir araya gelmiş bir ekibiz. Ben de takıma geç dahil oldum. Gelirken çok genç bir ekip olduğunu biliyordum, kızları tanımıyordum. Tanıdıktan sonra ilk hafta kendime 'Bu takım gerçekten çok istekli. Genç ve tecrübesiz olabilir ama eğer ateşi yakalarsak şampiyon olabiliriz' dediğimi hatırlıyorum. Kızlar beni yanıltmadı. Her maçımız çok mücadeleci geçti. Sezon içinde gelişerek gelmiş bir takımız. Şampiyonluk bu yüzden çok kıymetli." dedi.

"Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Olması gereken yerde olacağına eminim"

Takımın yaş ortalaması 18 olduğu için bütün sezonu enerjik geçirdiklerine dikkati çeken siyah-beyazlı voleybolcu, "Genelde sezon içinde çoğu sporcunun kırılma anı olmuştur. Çok da normal. Bu sene böyle bir an hatırlayamıyorum. Sebebi çok dinamik bir ekibimizin olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Daha önce yaş ortalaması 28-29 olan takımlarda oynadım. İster istemez takımın yaş ortalaması büyük olunca yorulmalar oluyordu. Bu sene takımın yaş ortalaması 18 olunca 29 yaşında olsam da onlar sayesinde yorulduğumu hissedemedim. Hep enerjik tuttular beni." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon mücadele edecekleri Misli.com Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'a yakışır şekilde mücadele edeceklerini kaydeden Ecem, "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Olması gereken yerde olacağına eminim. Biz sporcular olarak elimizden geleni yapacağız. Bunun anahtarı çok çalışmak, inanmak ve formamız için ter dökmek. Bunları yapacağımızın sözünü takımım adına verebilirim." diye konuştu.

Ecem, Beşiktaş taraftarlarının kendisine çok destek olduğunu da belirterek, "Böyle büyük bir camiaya kaptanlık yaptığım için çok mutluyum. Taraftarlarımız bana bunu her zaman hissettirdi. Bana 'Büyük kaptan' dediklerinde her maçta, her sayıda tüylerim diken diken oluyordu. Bu yüzden de unutamayacağım bir sezon geçirdim. Kupayı da getirdiğimiz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

AA