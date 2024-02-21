BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Son 16 turunda bir başka Fransız ekibi Tango Bourges Basket'le eşleşen siyah-beyazlı takım, iç sahada 83-74 kazandığı mücadelenin rövanşında 79-76 mağlup olsa da sayı avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Bir önceki turda İtalya'nın BDS Dinamo Sassari ekibiyle karşılaşan Lattes Montpellier, her iki müsabakayı da kazanarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Mücadelenin rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü TSİ 22.00'de Fransa'da oynanacak.