Karşıyaka Spor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa eden kulüp başkanı Azad Yeşil ile üyelerin durumunun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kulüp Başkanımız Sayın Azad Yeşil'in istifasını gözden geçirmesi talebine rağmen geri almaması nedeniyle kulüp başkanlığına, tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, yönetim kurulu içerisinden bir üyenin seçilmesi söz konusu olduğundan, öneri üzerine istifasını gözden geçirmesi talebi ile geri almış olan Sayın İlker Ergüllü, yönetim kurulunda yapılan seçim sonucunda oy birliği ile Karşıyaka Spor Kulübü Başkanlığına seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda, Kulüp Saymanı Hasan Yıldırım ve Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba'nın istifaları kabul edilerek Yıldırım'ın yerine boşalan saymanlık görevine ise yedek üyelikten asil üyeliğe geçen Yönetim Kurulu Üyesi İlker Akpınar'ın oy birliğiyle seçildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yeni başkanımızı ve yeni görev alan yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyor, sonsuz başarılar diliyoruz. Önceki Kulüp Başkanımız Sayın Azad Yeşil'e, Kulüp Saymanımız Hasan Yıldırım'a ve önceki Voleybol Şube Başkanımız Sayın Veysi Kubba'ya kulübümüz için bugüne kadar vermiş oldukları emek, destek ve katkılarından dolayı sonsuz teşekkürü bir borç biliyoruz." ifadeleri kullanıldı.