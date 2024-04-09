Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, siyah-beyazlıların Copper Box Arena’da yaptığı antrenman sırasında Beşiktaş YouTube kanalına şu açıklamalarda bulundu:

“Takım olarak çok motiveyiz"

“Takım olarak çok motiveyiz. Galip gelmeyi hedefliyoruz. Buradan kupayı alarak ayrılmak istiyoruz. London Lions takımı ilk defa bir final oynuyor. Bizim daha tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum. Şimdiye kadar bütün namağlup takımları yenerek biz final aşamasına geldik. Finalin ilk maçında 7 sayılık bir farkla yendik. Yarın oynayacağımız 40 dakikalık karşılaşmada da tüm oyuncularımızın mücadele ederek kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz. Taraftarlarımız burada. Biz Basketbol İcra Kurulu olarak buradayız. Başkanımız Sayın Hasan Arat ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz de maçta olacaklar. Güzel bir sinerjiyle tüm enerjimizi sahaya vererek takımımızı destekleyeceğiz. Yarın bayram şimdiden tüm herkesin bayramını kutluyorum. Kupayı kazanarak tüm halkımıza bayram hediyesi vermeyi hedefliyoruz.”



Başantrenör Aziz Akkaya ise şunları söyledi:



“Bütün sezonun karşılığı yarın oynayacağımız maç. Önümüzde bir 40 dakika kaldı. Takım olarak, camia olarak bu kupayı almayı çok istiyoruz. Çok çaba sarf ederek buraya kadar geldik. Kupayı alıp evimize götürmek istiyoruz. Takımıma ben hep şunu söylüyorum. “Tarih finali değil kupayı kazananı yazıyor.” Biz buraya tarih yazmaya geldik. Tüm oyuncularımız da bunu biliyor. Yarın umuyorum güzel bir sonuç alarak buradan kupayı alıp gideceğiz. Kupayı camiamıza armağan etmek istiyoruz.”