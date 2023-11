Beşiktaş Başkanım Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında siyah-beyazlı camianı gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantının sonucunda soru almayacağını belirten Başkan Ahmet Nur Çebi, "Daha sonra sizlerle geniş bir ortamda tüm sorularınızı 1 hafta 10 gün içerisinde cevaplayacağım." ifadelerini kullandı.

Çebi’nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:



“Yaklaşık 12 yıl önce bu kulübe ikinci başkan olarak geldim. Feda dönemiydi. Ne zorluklar yaşadığımızı herkes hatırlıyor. 7 yıl ikinci başkanlık ve futbol şube başkanlığı yaptım. Bir yandan mali sorunlarla boğuşurken bir yandan iki şampiyonluk kazandık ve Avrupa’da namağlup gruptan çıkma başarısı gösterdik.



Bir yıl ara verdikten sonra başkanlığa talip oldum. Yüzde 68 oyla başkanlığa layık görüldüm. Göreve gelince yine aynı şeylerle karşılaştık. Hacizlerle uğraştık. Başlattığımız Bırakmam Seni kampanyasıyla camia bize enerji verdi. Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyorum. Gelirlerimiz temlikliydi. Göreve geldiğimizde beş gün içinde 20 milyon avroyla kulübün önünü açtık. Ardından bankalarla yeniden yapılandırmaya gitmek için görüştük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu süreçteki destekleri için teşekkür ederim.



Pandemi döneminde herkes evinde otururken, kulübe gelir gelmezken bir şekilde yönettik ve dört kupayı müzemize getirdik.



Bugün sıkıntılı bir dönemdeyiz. Bu süreç yıpratıcı oldu. Bu saatten sonra camianın huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.”



“Başkanlığa aday olmamaya karar verdim”



“Başkanlığa aday olmamaya karar verdim. Camianın kan değişimine ve yeni bir enerjiye ihtiyacı var. Umarım her şeyin en iyisi olur. Değişimin pozitif olacağını düşünüyorum.



Söz konusu Beşiktaş ise kendimizi yakmayı da bilmeliyiz. Kulübümüzün 120. yılında ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Beşiktaş’ın başkanlığını yapmış olmak benim için gurur verici. Bana mutluluğu ve gururu yaşatan camiama teşekkür ediyorum.



Gitmemi isteyenler ve kalmamı isteyenler var. Kalmamı isteyenlerin beni anlayışla karşılayacaklarına inanıyorum. Her şeyin hayırlısının olmasını diliyorum.



Seçim kararı alındığında başkan adayı olmamaya karar vermiştim. Seçim sürecini uzatma amacım başkan adaylarının kendilerini hazırlamaları adına süre tanımaktı. Takım ve çalışanlar motivasyon kaybı yaşamasınlar diye aday olmayacağımı açıklamayı geciktirdim.”



“Adaylar birbirlerine karşı nazik olsunlar”



“Bir buçuk sene önce yapılan seçim öncesinde herkese aday olun dedim. Beşiktaş’ın marka değeri çok adayla artar dedim. Adaylar birbirlerine karşı nazik olsunlar. Kaybeden, kazanana başkanım diye hitap etsin. Beşiktaş genel kurulu en doğru kararı verecektir.



Önümüzdeki seçimde aday olmayacaklar, bir ay sonra Beşiktaş dernekleriyle toplantılar yaparak camiayı bölmeye çalışmasınlar. Kaybeden, kazanana yardımcı olsun. Seçime katılım yüksek olsun.



Yeni gelecek yönetimin bir önceki yönetimi denetlemesi uygulaması gelenek haline gelmeli. Denetim Kurulu’nun başkanın iznine gerek olmadan denetleme yapabilmesi için önerge verdim.



Taraftarlarımızı çok iyi anlıyorum. Ben de puan kaybı yaşanan maçların ardından acı ve üzüntü yaşadım. Taraftarlarımız sporcularımızı olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmalı. Rica ediyorum oyuncularımıza sahip çıkın.



Medya mensupları Beşiktaş’ı eleştirsin ama hakaret ve aşağılama olmasın. Basın mensupları hakaret ederse gençler küfür etmeye başlar. Kişisel hırslarınızı Beşiktaş üzerinden görmeyin.



Başkanınızı dışarıya karşı zayıf gösterirseniz, başkanın elini masaya vurmasının etkisi olmaz. Gelecek başkana sahip çıkılmalı. Kol kırılıp yen içinde kalmalı.”



“TFF başarısızdır”



“TFF bu ortamı kendine hak gördü. Bizi zaaf içinde gördü. TFF başarısızdır. Bu yönetimin başarılı olamayacağını ilk söyleyenlerdenim. Hakemlerin gitmesi gerektiğini ilk ben söyledim. Beşiktaş’ın bir duruşu vardır. Haksızlıklarla her zaman mücadele ederiz. Görüşlerimizi saygılı, ölçülü ve net bir şekilde ifade ettik. TFF ile mücadele edeceksek hep beraber etmeliyiz.



Depremin ardından Beşiktaş’ın menfaatlerini korumak adına verdiğim cevaba diğer takım taraftarlarıyla bir olarak tepki gösteren bazı Beşiktaşlı dostları affetmeyeceğim. Kırılma noktam o gündür. Depremin ardından herkes gibi mücadele ettim. Beşiktaş başkanını şahsi menfaatleri için linç edenlere hakkımı helal etmiyorum.



TFF parmak sallayamaz. Ben sokaktaki insan gibi hareket edemem. TFF başkanına “Sen kulağa eğilip ne dedin” diye sordum. O da bir şey demediğini söyledi. O saatten sonra konuşmam yakışık almaz. TFF başkanı stadımızda parmak sallamadı. Sadece parmağıyla tribünleri gösterdi. Küfürleri onaylamıyorum ama hatalıdır. Bazen bazı şeyleri yutmak gerekir. Bu camia umarım benden sonra yutturur.



TFF sürekli para cezası veriyor. Bu antidemokratik bir uygulamadır. Bunun hesabını sormaya çalıştım. Benden sonra da bunun hesabı sorulsun.



Transfer limitleri elimizi kolumuzu bağladı. Ben limitleri aşamam. Ben kimseye enkaz bırakmadım. Keşke sportif başarı da peşinden gelseydi. Eleştiri tamam ama hakaret ve küfür neyin nesi? Camianın bu azınlığı içinden temizlemesi gerekiyor. Kimse çocuklarıma küfür edemez. Hakaret ve küfür, caydırarak gönderme politikasıdır. Bunlar Beşiktaşlı olamazlar.



Ben TFF ile kavga ederken diğerleri kenarda beklediler. Şimdi herkes benim duruşuma geldi. Başarı ona buna baskı yapmaksa ben bunu yapamam. Mücadelemi verdim. TV önünde şov yapmadım. Mesajlarımı gitmesi gereken yerlere gönderdim. Popülist davranmadım.



Ayın üçüne kadar buradayım. Benden özür dilenmesini bekliyorum. Özür dilemeyen herkesin takipçisi olacağım.”



“Beşiktaş’ın parasını çaldırmadım”



“Beşiktaş’ın parasını çaldırmadım. Bu takım yarın başarılı olursa bana da pay verin. Başarısızlıkta payım varsa başarıda da payım olsun isterim.



Deprem felaketinin ardından destek olan taraftarlarımıza, sanatçı dostlarımıza ve derneklerimize teşekkür ediyorum. Beşiktaş’ın nasıl bir kulüp olduğunu dünyaya gösterdik. Sahaya attığımız oyuncaklarla dünyada gündem olduk.



Sayın Rahmi Koç’a, Cemil Kazancı’ya ve Nevzat Demir’e özellikle teşekkür ediyorum. Allah gönüllerine göre versin. Onlar Beşiktaş’ı çok seviyorlar. Sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum.”



“Herkes hakkını helal etsin”



“Eski ve yeni yönetim kurulumdaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hiç pes etmediler ve yanımda durdular. Haklarını helal etsinler.



Çalışanlarımız ve sporcularımız evlerine maaşsız gitmesinler diye çok uğraştık. Herkes iyi niyetle çalıştı. Hepsine teşekkür ediyorum.



11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden helallik istiyorum, haklarını helal etsinler.



Bu onur görevi bana yaşatan genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Tarlayı temizledik ve ektik. Bundan sonra geleceklere ürünü toplamak kalıyor.



Beşiktaş’tan alınmaz, Beşiktaş’a verilir. Bu camiaya herkes minnet borçlu.



Kırdıysam özür dilerim. Küfür edenler hariç herkese hakkımı helal ediyorum. Sizlerden helallik istiyorum. Beşiktaşımız için hayırlısı olsun.”