Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü’nde 3 Aralık pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesindeki isimleri açıkladı.

Açıklanan listeye göre, asıl yönetim kurulu üyeleri; Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın oldu. Yedek Yönetim Kurulu üyelerinin listesi ise şöyle; Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu ve Mahir Kaplan.

Asıl yönetim kurulu üyeleri;

Metin Keçeli (İş insanı): Türkiye’nin en başarılı iş insanlarından biri olan Metin Keçeli, 20 yıl Süleyman Seba ile çalışıp ve kulübün yönetiminde aktif bir rol oynamış, 1987’de geçirdiği kaza sonrasında ise camiada Beşiktaş Gazisi olarak anılmaktadır. 1949 yılı Rize doğumlu olan Keçeli, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İsveç'te yüksek lisans eğitimi almıştır.

Hakan Daltaban (IBT Solar ve Solina YKB): Enerji sektöründe uluslararası şirketlerde üst düzey görevler üstlenen ve önemli girişimcilerden biri olan Hakan Daltaban, Alman Kosifrankensolar ve IBC SOLAR firmalarında üst düzey görevlerden sonra halen IBT SOLAR ve Solino firmalarının Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 1967 yılında İskenderun, Hatay’da dünyaya gelen Daltaban, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezunudur. Daltaban, evli ve iki çocuk babasıdır.

Uğur Fora (Bürokrat, Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi): Matbaa, fuarcılık ve reklam sektörünün deneyimli isimlerinden olan Uğur Fora, 2020 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fuarlar Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Fora ayrıca, Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi’dir. 1975 yılı İstanbul doğumlu olan Fora, Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım üzerine yüksek lisans eğitimini ve ardından Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku programını tamamlamıştır. Fora, iki çocuk babasıdır.

Orhan Özalp (Deutsche Bank A.Ş. Genel Müdürü): Finans sektörünün önemli isimlerinden olan Orhan Özalp, 2019’dan bu yana üstlendiği Deutsche Bank A.Ş. Türkiye Ülke Müdürü görevine ek olarak bankanın Orta Avrupa ve Balkanlar Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu yönetici görevini de sürdürüyor. Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinden çift anadal lisans derecesiyle mezun olan Özalp, evli ve 3 kız çocuğu babasıdır.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit (Ekonomi Profesörü): Makroekonomi ve ekonomik büyüme alanındaki çalışmalarıyla uluslararası birçok ödüle layık görülen Türkiye’nin önde gelen ekonomi profesörlerinden Prof. Dr. Akçiğit, 2003’te Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra, ekonomi doktorasını 2009 yılında Massachusetts Institute of Technology’de tamamladı. Halen Chicago Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olarak görev yapmaktadır.

Çağatay Abraş (Sanko Holding CSO): Finans sektörü deneyiminin yanı sıra akademik altyapısıyla da öne çıkan Çağatay Abraş, Vestel, Andersen/Ernst & Young, Unit International S.A ve Garanti Bankası gibi şirketlerde önemli roller üstlendikten sonra 2017’dan bu yana Kibar Holding’te Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 1977 yılında Bursa doğumlu olan Abraş, 1999’da İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra University of California, Berkeley’de kurumsal finansman ve yatırım bankacılığı programını, Harvard Üniversite’sinde liderlik ve strateji programını tamamlamıştır.

Kaan Kasacı (İş İnsanı): 25 yıldır yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerinde ticaret alanında çalışan Kaan Kasacı, Son dönemde dijital platformlarda metaverse üzerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekmektedir. 1977 yılında İstanbul’da doğumlu olan Kasacı, Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Boston, Amerika’da tamamlamıştır. Kasacı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Aykan Aydın (İş İnsanı): Madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ile iş insanı kimliğinin yanı sıra Beşiktaş’ta yöneticilik de yapmış olan Aykan Aydın, halen Anadolu Beşiktaşlılar Derneği’nde asbaşkan görevini üstlenmektedir ve 2013’ten bu yana Beşiktaş JK Kongre Üyesidir. 1962 yılında Ankara’da doğan Aykan Aydın, 1987’de Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Yedek yönetim kurulu üyeleri;

Atilla Bingöl (İş İnsanı): Turizm, inşaat, eğitim, tarım-hayvancılık ve yenilenebilir enerji sektöründe tecrübeli iş insanı Atilla Bingöl, ŞAM Group Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Federasyon ve spor kulüplerinde aktif olarak yer alan Bingöl, 2002-2008 ve 2012-2015 tarihleri arasında Türkiye Bedensel Engelliller Federasyonu Başkan Vekilliği, Ampute Futbol Branş Sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur. 2002-2008 yılları arasında Kartal Spor Başkan Vekilliği ve Kadın Futbol Takımından Sorumlu Asbaşkanlık görevini yürütmüştür. Bingöl, 2010 yılından bu yana Türkiye Milli Paralimpik Komitesi üyesidir. Mezuniyetinin ardından Bilkentli İş Adamları Derneği’nde Kurucu Başkanlık yapan Bingöl, evli ve iki çocuk babasıdır.

Melih Aydoğdu (İş İnsanı): inşaat, akaryakıt ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan iş insanı Melih Aydoğdu, iktisat mezunudur. 1972 yılında Kayseri’de doğan Aydoğdu, evli ve bir çocuk babasıdır.

Hazal Kalkavan Karahan (İş İnsanı – İletişim Danışmanı): Pazarlama ve iletişim sektöründen deneyim isim Hazal Kalkavan Karahan, 2015 – 2018 yılları arasında BJK TV'de program yapımcılığı ve sunuculuğu yapmıştır. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesinde Pazarlama ve Marka Yönetimi alanında Master programında eğitim hayatına devam eden Karahan, 2018 yılında Taraftarsın Sen Taraftar Kal isimli kitabını yayınlamıştır. 2019 yılından bu yana da KARAHAN Şirketler Grubu bünyesinde bulunan OMKAR İnşaat’ta Pazarlama ve İletişim direktörlüğü yapmaktadır. Evli ve üç çocuk sahibidir.

Mustafa Mollaoğlu (TİM Üyesi): İhracat sektöründe aktif olarak üst düzey pozisyonlarda yer alan Mustafa Mollaoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesidir. Deprem sonrasında yurt içi alt yapı projelerinde faal olarak yer alan Mollaoğlu, 2016 yılından bu yana Beşiktaş JK Kongre Üyesidir. 15 yıldır tenis sporcusudur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mahir Kaplan (İş İnsanı): Yapı sektörünün önemli isimlerinden Mahir Kaplan, mesleğe adım attığından bu yana yurt içinde ve dışında 300’e yakın eserin restorasyonunda görev almıştır. Sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alan Kaplan, 2014 Yılında Kurucu Üyesi olduğu Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneğinin Yönetim Kurulu başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca EGİAD Danışma Kurulu, BASİFED Üyeliği, ESİAD Üyeliği, İZSİAD Üyeliği ve YAŞAR Üniversitesi Konservasyon Bölümü Danışma heyeti Üyelikleri Faal olarak devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Serdal Adalı Hakkında:

1964 yılında Adana’da doğan Serdal Adalı, California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini babasının rahatsızlığı nedeniyle yarıda bırakarak 1984 yılında iş hayatına atıldı ve ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. Adalı Holding, İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

21 Eylül 2012 tarihinden bu yana Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı görevini üstlenen Adalı, bu görevinde yaklaşık 2.500 çalışanı ve yıllık 1,5 Milyar dolarlık bütçeyi başarıyla yönetmektedir.

Serdal Adalı, Beşiktaş kulübünde 2 ayrı dönem yönetici olarak görev almıştır.

İş hayatını yurt içi ve yurt dışında inşaat ve servis sektörlerinde sürdüren Serdal Adalı, çok uluslu devletlere yaşam desteği ve tesis yönetimi hizmeti işleriyle servis sektöründe; altyapı ve üstyapı inşaat işleriyle inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketleri yönetmektedir. Ayrıca, inşa ettiği ve işlettiği oteller ile yenilenebilir enerji tesislerine de sahip olan Serdal Adalı, bu şirketleri ile turizm ve enerji sektörlerinde yatırımlarını sürdürmektedir.