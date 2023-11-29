TBF'den yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Proteinocean Üst Yöneticisi Selçuk Selvi katıldı.

Törende açıklamada bulunan Türkoğlu, "Basketbol ailemize, ligimizin resmi sponsoru olarak Proteinocean'ı dahil ettiğimiz için çok mutluyuz. Proteinocean, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsorları arasına katılarak gücümüze güç katacak. Bu değerli iş birliğinin basketbolumuz için hayırlı olmasını diliyor, anlaşmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk Selvi ise "Avrupa'nın en değerli liglerinden biri olan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin yüzde 100 yerli sporcu gıda markası olarak Türk basketboluna gelecek yıllarda da destek olmayı hedefliyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu ekibine sıcak yaklaşımları ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımlarımıza hem ligde hem de Avrupa kupalarında başarılı bir yıl diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TatilBudur, yeni sezonda da sponsorluğunu sürdürecek

TBF, basketbol milli takımlar resmi sponsoru TatilBudur ile anlaşmasını uzattı.

Anlaşmaya göre TatilBudur, yeni sezonda da basketbol milli takımlar resmi sponsorluğunu sürdürecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde açıklamada bulunan Türkoğlu, "Markaların desteği, sporun gelişiminin sürekliliği açısından çok önemli bir konumda. Basketbolun enerjik ve dinamik yapısına uygun markalarla yaptığımız iş birlikleri, hem takımlarımıza hem de basketbolseverlere büyük heyecan veriyor. Bu sebeple, 2019 yılından bu yana basketbola destek veren TatilBudur ile olan birlikteliğimizi sürdürecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

TatilBudur Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Yılmaz da şunları kaydetti:

"Sporcularımızın yanında olmak, onları desteklemek, ulusal ve uluslararası başarılarını paylaşmaktan çok mutluyuz. Bununla beraber gençlerimizin spora yönelik farkındalığının artmasını sağlamak ve onları spora teşvik etmek için biz de üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle profesyonel kadın sporcuların artması, bu alana yönelik genç altyapının kuvvetlendirilmesini önemsiyoruz. TatilBudur olarak ülkemizin spor alanındaki potansiyelini yükseltmek adına desteklerimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz."