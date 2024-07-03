HABER: SEDAT SARIKAYA

Müzik severler çok beğendikleri şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaşarak sanatçıya destek oldu. "Sen Varken " isimli şarkı duygusal derinliği ve güçlü melodisiyle dinleyicilere unutulmaz deneyim sunuyor.

Beril Raper basına şarkısıyla ile ilgili verdiği röportajda " Şarkımın sözlerindeki romantik hava ve harekete geçiren alt yapısı ile ekibimle yaza damga vuracak bir çalısma hazırladık.Umarım dinleyiciler şarkımı daha çok severler. " diye bahsetti.

Beril Hakkında

Beril Raperin, uzun yıllardır müziğin içerisinde olan ve sonunda profesyonel olarak ilk ürünlerimi müzikseverlerle buluşturan bir müzisyenim.Profesyonel müzik kariyerime adım attığımda, içimde biriken duyguları ve deneyimleri müziğe dökme zamanının geldiğini hissettiğinde şarkılarını yazarken ve prodüksiyon sürecinde çalışırken, yaşadığı deneyimleri ve duyguları güçlü sesi ve müziğiyle ifade etmeye çalışıyor. Beril 2024 yılında ilk teklisi olan ‘’Elvedalara Merhaba’’ şarkısıyla güçlü bir giriş yakaladı ve özellikle Spotify tarafında kendine güçlü bir kitle oluşturdu. İkinci teklisi "Yavaş Yavaş’’ ile sözleri ve müziği ile insanlara adeta dans etmeği isteği uyandıran bir şarkı yayınladı. Son olarak 17 haziranda yayınlanan olan ‘’ Sen Varken’’ İsimli teklisi Kapadokya’nın muhteşem atmosferini ve aurasını içine çeken klibi ile dinleyicilerle tekrar buluşmaya hazır. Ayrıca şarkıları ile eş zamanlı yürüttüğü cover performansları ile sosyal medyada önümüze çokça çıkmaya hazır. İnstagram ve youtube kanalında büyük etkileşimler yakalayan Beril bu yaz müzik sektöründe adı çokça duyulan güçlü bir isim olacaktır.