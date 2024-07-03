Haber: Bahar Önen BÜKE

Sanatçı Nisa 'nın Yıldız Tilbe ile ses benzerliği tartışmalara neden olmuştu. Dinleyenlerin yüzde 99 u kesinlikle Yıldız Tilbe olduğunu iddia etmişti.

Yıldız Tilbe katıldığı bir programda" herkes benden o şarkıyı söylememi istiyor, ben söylemiyorum ki buna kimseyi inandıramıyorum " şeklinde açıklama yapsa da bir çok dinleyen bir türlü ikna olmamıştı.

Nisa, güçlü sesiyle dikkat çekiyor.

Yıllar sonra Nisa Ayda Hüzün (Geceler Sarhoş) yeniden gündem olmaya başladı.

Sanatçı kendi sosyal medya hesabından "Yıllar sonra müziğimi tekrar gündeme çıkaran herkese çok teşekkür ediyorum .Unutulmadığımı bilmek güzel ve mutlu ediyor " şeklinde paylaşım yaparak heyecanını ifade etti.

Yıllar sonra bile halâ bazı dinleyenler sesin Yıldız Tilbe ye ait olduğunu iddia etse de, şarkının orijinali Nisa 'ya aittir.

Güçlü ve yüreklere dokunan sesiyle dikkat çeken Nisa 'nın hayranları yıllar sonra olsa da sanatçıya hakettiği değerin ve hakkın verilmesini, Fransa'da yaşayan sanatçının yeniden ekranlara dönmesini bekliyor.