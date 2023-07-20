İstanbul

Aralarında eğitim, inşaat ve gıda gibi farklı sektörlerden iş insanlarının bulunduğu Beninli iş heyeti, İstanbul'da Benin Cumhuriyeti'nin İstanbul Fahri Konsolosu Hasan Engin Tuncer tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği Daire Başkanı Zeynep Kaleli'nin de katıldığı toplantıda, iki ülke ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İki ülke ticaret hacminin geçen yıl 177 milyon dolara çıktığını ve Türkiye'nin 2014'te Kotonu’da Büyükelçilik açtığını kaydeden Kaleli, iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınması için atılacak çok fazla adım olduğuna vurgu yaptı.

- "Benin stratejik bir konuma sahip"

Benin'in İstanbul Fahri Konsolosluğunu yürüten Tuncer, Benin'in Batı Afrika'da stratejik bir konuma sahip olduğunu, çok sayıda ülkeye buradan kolaylıkla erişim sağlanabildiğini belirtti.

Benin'e yatırımların artması için enerji sorununun çözülmesi gerektiğini anlatan Tuncer, özellikle yeşil enerji ve inşaat alanında atılabilecek adımlara değindi.

Yaklaşık 13 milyon nüfusa sahip Benin'in Avrupa Birliği ve ABD'ye gümrüksüz ürün sokabildiğine işaret eden Tuncer, sanayiciler için ülkenin büyük avantajlara sahip olduğunu söyledi.

Tuncer, yatırım projelerinin Afrikalı hükümetler nezdinde daha fazla önemsenmesi gerektiğini, Afrika'da farklı iş planları üzerine çalıştıklarını kaydetti.

- "FETÖ okulları kapatılmalı"

Halen Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmeyen FETÖ'ye ait okulların ülkeye ve Benin devletine zarar verdiğini anlatan Tuncer, okulların teslimiyle iki ülke arasında yeni bir dönemin başlayabileceğine ayrıca Fransa'nın bölgede zayıflamasından ötürü Türk şirketlerinin Batı Afrika'da daha fazla yer alabileceğine işaret etti.

- Türk iş insanları Benin'e gidecek

Çeşitli meslek kollarında eğitim programları yürüten EPAF Vakfının Başkanı Waliou Ainin ise ticaret hacmini hızlıca 300 milyon dolara çıkarmak istediklerini belirterek, Türk iş insanlarının daha sık Benin'i ziyaret etmesini istedi.

Ainin, kasım ayında Türk iş insanlarını Benin'de ağırlayarak ülke fırsatlarını anlatacaklarını aktardı.

AA