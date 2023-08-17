Balkan turumuzda birçok camii birçok eser gördük, hepsi özel, hepsi birbirinden değerliydi ama Makedonya Tetovo’daki bu camii bir başkaydı. Osmanlı döneminden kalma eserleri barındıran Makedonya’nın Tetovo Şehri’nin en güzel eseri Alaca Camii. Yerel dilde “Sarena Dzamija” (renkli cami) olarak bilinen mabet, içi ve dışındaki rengârenk desenlerden dolayı bu adı almış.

İlk gördüğümde hikâyesini bilmediğim halde hemen eşime şunu söyledim burada bir kadın izi var kesin dedim ve çok haklı çıktım. İlk olarak 1438’de inşa edilen caminin masraflarını, Kalkandelen’de yaşayan Mensûre ve Hurşîde isimli iki kız kardeş karşılamış. Dönemin ünlü mimarlarından İshak Bey’in imzasını taşıyan eser, kızların isteği üzerine rengârenk desenlerle ve motiflerle süslenmiş.

Ne de güzel olmuş her yeri ışıl ışıl her yeri rengârenk.

Türkçede daha çok Kalkandelen ismiyle bilinen Makedonya’nın Tetovo şehri, Osmanlı döneminden kalma şirin eserleri barındırıyor. 90 bin nüfusuyla ülkenin en sakin şehirlerinden biri olan Tetovo’nun merkezindeki en güzel eser ise, rengârenk yapısıyla dikkat çeken Alaca Camii.

Yerel kaynakların aktardığına göre, kalem işi süslemeler yapılırken 30 binden fazla yumurta akı kullanılmış.

Alaca Camii’nin ilginçlikleri bu kadarla da kalmıyor. İlk olarak 1438’de inşa edilen caminin masraflarını, Kalkandelen’de yaşayan Mensûre ve Hurşîde isimli iki kız kardeş karşılamış. Rivayete göre harçlıklarını biriktirip hayatları boyunca hiç evlenmeyen bu kız kardeşler yaptırmış bu camiiyi. Dönemin ünlü mimarlarından İshak Bey’in imzasını taşıyan eser, kızların isteği üzerine rengârenk desenlerle ve motiflerle süslenmiş.

İki kız kardeşin mezarı da camilerinin avlusunda dikdörtgen bir kubbede yan yana bulunmakta.

Dua ve minnetle onları ziyaret ettiğim ve tarihin her döneminde birçok erkek ismi zikredil se de kadınlarında ne kadar güzelliklere imza attığını bilerek gururla onların yanından ayrıldım.

Rabbim sizin gibi hatunlardan razı olsun.