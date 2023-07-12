HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği konserde Kardeş Türküler ve Haig Yazdjian performanslarının ardından “Leyla” isimli şarkısıyla sahneye çıkan Seyyal Taner’i, izleyiciler alkışları ve “Seyyal” sloganlarıyla sahneden indirmediler. “Alladı Pulladı” ve yeni single’ı “Elma” nın ardından Kardeş Türküler ile halay çeken Taner, izleyenlerin isteği üzerine “Son Verdim Kalbimin İşine “ isimli şarkısını Kardeş Türküler ile birlikte seslendirdi. Performansları büyük alkış alan sanatçı; “Biz bu konserlere devam edeceğiz çünkü ben onlara - onlar bana hayran” dedi.