HABER: DİNÇER KARACALAR

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kostüm ve aksesuar aşamasında kalabalık bir ekip uzun ve titiz bir hazırlık süreci yaşadı. Ekip bölgenin özel kumaşlarını alarak Karadeniz yöresinin geleneksel kostümlerini tasarlandı. Kumaşlar aylar öncesinden atölyede hazırlandı. Oyuncuların yemenileri ise bölge halkına yaptırıldı. Yöresel kıyafetlerle çay toplayan oyuncular sette keyifli anlar yaşadılar.

Yapımcılığını KYN Yapımevi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel’in kaleme alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında...