Haber: Damla Oya Erman

Hadid, Pazar günü duygusal bir Instagram gönderisinde, süregelen sağlık sorunları için tedavi gördükten sonra "hazır" olduğunda podyuma döneceğini belirtti.

Tıbbi tedaviler aldığı görünen bir dizi fotoğrafın yanı sıra Hadid şunları yazdı: "Zamanla kötüleşen bu durumda yaşamak, kendimi, ailemi ve destekleyen insanları gururlandırmaya çalışırken beni anlatamayacağım şekillerde etkiledi."

Hadid, "iyiyim", "sonunda sağlıklıyım" ve "dünyayı verseler hiçbir şeyi değiştirmem... bu, bugünkü beni yarattı" dedi.

Daha önce Lyme hastalığına yakalandığını açıklayan Hadid, bu hastalığın kene kaynaklı bir hastalık olduğunu ve genellikle ateş, üşüme, vücut ağrıları, şişmiş lenf düğümleri, boyun sertliği, nefes darlığı, baş ağrısı, yorgunluk ve döküntü gibi semptomlara neden olduğunu söyledi. Geçen yıl Vogue'a verdiği röportajda belirtilere sekizinci sınıftayken başladığını söylemişti.

Nisan ayında Hadid, TikTok'ta diş enfeksiyonu geçirdiğini ve sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi. En son gönderisinde ise "görünmez acının 15 yılı" hakkında konuştu.

Her yıl yaklaşık 476,000 Amerikalı Lyme hastalığı teşhisi alıyor ve tedavi görüyor. Bununla birlikte, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, hastalığa resmi teyit olmadan tedavi edilen kişilerin bu sayıyı aştığını söylüyor.

Tedavi edilmezse, enfeksiyon eklemlere, kalbe ve sinir sistemine yayılabilir.

Pazar günkü gönderisinde, Hadid annesine, acentelerine, işverenlerine, destekçilerine, "deha doktora ve inanılmaz hemşire ekibine" teşekkür etti.

Ayrı bir gönderide ise köpeğine ithafen “Melek Glizzy Beans’i bir saniye bile yanımdan ayrılmadığı için Tanrı'nın selamı olsun" dedi. Gönderide, tedavi sırasında köpeğinin yanında yattığı fotoğraflar yer aldı.

Hadid paylaştığı fotoğraflarda zor anlarını yansıtsa da, "en olumlu resimleri seçmeye çalıştım... çünkü bu deneyim ne kadar acı verici olursa olsun, sonuç olarak hayatımın en aydınlatıcı deneyimi oldu; yeni arkadaşlar, yeni vizyonlar ve yeni bir zihinle dolu" dedi.