Kırsalda yaşayan vatandaşların gelir düzeylerini yükseltecek proje talep etmesi üzerine Derince Belediyesince, ilçenin tarımsal ürünlerinin katma değerinin artırılması için kombine tesis kurulmasına karar verildi.

Belediyenin hazırladığı projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca başarılı bulunmasıyla alınan desteklerle Kırsal Kalkınma Merkezi hayata geçirildi.

Merkez bünyesinde günlük 5 ton süt işleme kapasiteli tesis oluşturuldu. Yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçen tesiste, çiftçilerden satın alınan süt sıkı tedbirler altında pastörize edilerek 1, 3 ve 5 litrelik şişelerde belediyeye ait tesislerde satışa sunuluyor.

"Amacımız kar etmek değil, üreticiyi desteklemek"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kırsalda yaşayan vatandaşların talebi üzerine ilçedeki tarımsal ürünleri değerlendirmek amacıyla tesis kurduklarını söyledi.

Sütü kooperatif aracılığıyla aldıklarını aktaran Aygün, "Sütün ödemesi günlük yapılıyor. Bu sütlerin satışını belediye kuruluşumuz olan Çenesuyu mağazalarında ve sosyal tesisimizde gerçekleştiriyoruz. İlerleyen süreçte farklı alanlarda satış reyonları açacağız." diye konuştu.

Aygün, tesise gelen sütün işleme girmeden önce tüm analizlerinin yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sütün içerisindeki tüm değerlere bakılıyor, kalitesiz sütü almıyoruz. Yine mikrobik değerleri minimize edecek şekilde işlemden geçiriyoruz. Ondan sonra pastörize ediyoruz. Kaliteli sütleri pastörize edip vatandaşımıza sunuyoruz. Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Yoğurdunu evinde kendi yapıyor veya süt ihtiyacını bu şekilde karşılıyor. Aslında biz bir yerde hem kontrolü yapıyoruz hem de hijyenik olmasını sağlıyoruz. Kalitesi düşük sütü üreticimize iade etmemek için ilerleyen süreçte peynir hattı da kuracağız."

Sütün üretildiği kırsal bölgenin halk arasında Taşköprü olarak adlandırıldığını belirten Aygün, bundan dolayı Çenesuyu Taşköprü markasını kullandıklarını ifade etti.

Aygün, amaçlarının kar etmek değil üreticiyi desteklemek olduğunun altını çizdi.

"Karşımızda muhatap olarak belediyenin bulunması güven veriyor"

Çavuşlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erkan Geç de 15 ineğinin bulunduğunu, günlük 80 ila 100 litre arasında süt elde ettiğini kaydetti.

Sütünü belediyeye verdiğini belirten Geç, "Sütümüzü eskiden özel firmalara satıyorduk. Bu nedenle sütü düşük fiyattan satmak zorunda kalıyorduk. Yine ödemelerimizi düzenli bir şekilde alamıyorduk. Artık sütümüzü daha iyi koşullarda satıyoruz, ödemelerimiz düzenli olarak yapılıyor. Karşımızda muhatap olarak belediyenin bulunması güven veriyor." ifadelerini kullandı.

AA