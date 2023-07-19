İstanbul

OYAK Grubu Şirketleri bünyesindeki Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin (GüzelEnerji) TotalEnergies İstasyonları markası, TSK Mehmetçik Vakfı yönetimindeki istasyonlarla büyümeye devam ediyor.

Bu kapsamda, TSK Mehmetçik Vakfı işbirliğiyle hizmete alınan İstanbul Başakşehir ve Yenişehir ile Ankara Etimesgut istasyonlarının ardından TSK Mehmetçik Vakfı Maslak TotalEnergies İstasyonu da İstanbul Maslak'ta resmi olarak faaliyetlerine başladı.

Dünyada 165 ülkede tercih edilen çevre dostu derecelendirme sistemi LEED Platinium Sertifikası'nın da sahibi olan istasyon, birçok ilkleri ve enleri de bünyesinde barındırıyor.

Türkiye'de en fazla pompa adası ve yakıt tabancasına sahip istasyon aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek perakende akaryakıt satış hacmine sahip istasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Yeni nesil enerjiyi temsil eden buhar geri dönüşüm, su arıtma ve rehabilitasyon sisteminin de yer aldığı istasyonda, Otojet'e ait DC 150 kilovat gücünde yeni nesil araç şarj noktası bulunuyor.

İstasyonda misafirlerin ihtiyaçları gözetilerek oluşturulan yeni market konseptinin yanı sıra küçük ve büyük araçlara uygun yıkama tüneli ile akaryakıt istasyonlarında bir ilk olan arabaya servis bölümü de bulunuyor.

"Türkiye'nin öncü istasyonlarından biri"

OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, OYAK'ın Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarından birisi olduğunu söyledi.

Yılmaz, OYAK'ın aynı zamanda otomotivden kimyaya, çimento betondan maden metalürjiye kadar Türkiye'de önemli yatırımları bulunan kurumlardan biri olduğunu belirterek, "2016 yılında Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem'in göreve gelmesiyle beraber de enerji OYAK için öncelikli, stratejik alanlardan birisi haline getirildi ve bu alanda çalışmalarımıza başladık. 2016'dan itibaren bir yandan yenilenebilir kaynaklarından elektrik üretimine ilişkin çalışmalarımızı diğer yandan da depolamaya ilişkin çalışmalarımızı yürütürken, 2020 yılında akaryakıt ve LPG dağıtım işine girildi. GüzelEnerji bünyesinde TotalEnergies ve M Oil markalarımızla, aynı zamanda Milangaz markamızla da bu alanlarda faaliyetlere başlandı." diye konuştu.

Böylece bir dönüşümü başlattıklarını kaydeden Yılmaz, "Sürdürülebilir, çevreci istasyonlar yaratmayı ve bu alanda öncü olmayı kendimize hedef edindik. Bu alandaki çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdürdük. İlk örneğini İstanbul Başakşehir'de başlattığımız istasyonlardan bir diğerini Maslak'ta açıyoruz. Türkiye'nin önemli istasyonlarından, öncü istasyonlarından birisi. Bu işbirliğiyle de OYAK ve TSK Mehmetçik Vakfı'nı bir araya getirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Son üç yıldır büyük bir dönüşüm içerisindeyiz"

GüzelEnerji Genel Müdürü Tolga Işıtan da İstanbul Maslak'ta hizmete alınan istasyonun OYAK'ın Türkiye'ye değer katan vizyon stratejisinin bir yansıması olduğunu ve TotalEnergies'in küresel marka gücünü de temsil ettiğini söyledi.

Işıtan, istasyonun yapılış süresine de dikkati çekerek, yalnızca on günde tamamen yenilendiği bilgisini paylaştı.

Şirket olarak son üç yıldır büyük bir dönüşüm ve yolculuk içerisinde olduklarını dile getiren Işıtan, şunları kaydetti:

"470 Total istasyonumuzda TotalEnergies logo değişimini yaptık. Yaptığımız bir logo değişiminin çok ötesinde. Yeni logoyu gördüğünüz istasyonumuzda, emin olabilirsiniz ki yeni nesil istasyonculuk var, yeni nesil enerjiler var. Otojet, dağıtım şirketleri arasında elektrikli şarj ünitesi ağı kurma lisansını alan ilk şirket. Bu doğrultuda da 26 vilayetimizde 65 noktada 80'den fazla ünite aktif halde. Burada hızlı bir büyüme öngörüyoruz. Önümüzdeki üç yıl içerisinde bu sayının 2500'ün üstüne çıkmasını öngörüyoruz."

Işıtan, TSK Mehmetçik Vakfı Maslak TotalEnergies İstasyonu'nun sahip olduğu LEED Platinium Sertifikası'na ilişkin de "Bu sertifikayı gördüğünüz istasyonda bilin ki, örneğin, yıkamadaki su geri dönüştürülüyor, yağmur suyu toplanıp tekrar kullanılıyor, istasyon binası çevreci. Kısacası karbon ayak izimizi düşüren yeni teknolojilerle yeni nesil enerjileri arz ettiğimiz bir istasyon. Bu istasyonumuzun da LEED Platinium Sertifikası var ve bunların sayısını da hızlıca artıracağız. Yıl sonunda 15'e ulaşmasını planlamaktayız." dedi.

"Buradan gelen gelirlerimizle şehit ve gazi ailelerimize daha güzel imkanlar sunmaya gayret edeceğiz"

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Engin Durak ise İstanbul Başakşehir ve Yenişehir ile Ankara Etimesgut'ta hizmete alınan istasyonların ardından İstanbul Maslak'taki istasyonun açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu yıl vakfın 41'inci yılının kutlandığını hatırlatan Durak, "Şehit ve gazi ailelerimize yönelik imkanları geliştirmeye gayret ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de TotalEnergies ile yeni bir şekle büründü. Maslak istasyonumuz ayrı bir değer kazandı. Buradan gelen gelirlerimizle şehit ve gazi ailelerimize mevcut imkanlarımızın ötesinde daha güzel imkanlar sunmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

AA