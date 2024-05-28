Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zekenskiy, Brüksel'de bir araya gelerek, 10 yıllık işbirliği anlaşmasına imza attı.

De Croo, ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu anlaşma halkınızı korumanız için askeri olarak neye ihtiyaç duyuyorsanız ona odaklanıyor. Hava savunması, ağır silahlar, zırhlı araçlar ve elbette F-16'lar." dedi.

"Sene bitmeden ilk uçakları sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan De Croo, aynı zamanda ekonomik toparlanma, yeniden inşa, kritik altyapının restorasyonu alanlarında da destek vereceklerini söyledi.

De Croo, 2028'e kadar 30 adet F-16 sağlamayı hedeflediklerini duyurdu.

"Daha net adımlara ihtiyacımız var"

Zelenskiy de "Rusya savaşı genişletmeye ve uzatmaya çalışırken, barışı yakınlaştıracak daha net adımlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bu sene içerisinde ilk F-16'ları kullanmak istediklerini dile getiren Zelenskiy, haziran ayında Avrupa Birliği'nden (AB) üyelik müzakerelerinin fiilen başlaması kararını vermesini beklediğini aktardı.

Zelenskiy, Belçika ile 10 yıllık anlaşma yaptıklarını ayrıca bu ülkenin yaklaşık 1 milyar avro finansal taahhütte bulunduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Belçikalı muhataplarıyla AB'nin dondurduğu Rus varlıklarından elde edilen 1,7 milyar avroluk geliri kullanmalarıyla ilgili de görüşmeler yaptığını kaydetti.