Brüksel

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü verilerine göre, geçen temmuz, 35 yıldan bu yana en yağışlı temmuz ayı oldu.

Temmuz ayları ortalamasına göre yağışlı gün sayısı 14 olan Belçika'da geçen ay 21 gün boyunca yağmur yağdı. Sıcaklık ortalama 18,7 santigrat derece kaydedildi.

Benzer bir dönem 1988'de yaşanmış ve temmuz ayı 23 gün yağışlı geçmişti.

Geçen yılsa temmuz ayında yalnızca 5 gün yağmur yağmıştı.

Temmuz ortalamasına göre 203 saat kendini gösteren güneş, geçen ay ancak 185 saat parladı. Ayın ikinci haftasına kadar yağışın sürmesi bekleniyor.

AA