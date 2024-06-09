Hem AP hem de federal yapıdaki ülkenin genel seçimleri için 6 pusula üzerinden karar vermek üzere Belçikalı seçmenler, yerel saatle 08.00'den itibaren sandığa gitmeye başladı.

Seçmen yaşının düşürülmesiyle bu seçimde ilk kez 16 yaşından büyükler oy kullanabilecek.

720 sandalyeli AP'ye 22 vekil gönderecek olan Belçika'da 8 milyon civarı seçmen bulunuyor.

Belçika Federal Parlamentosuna 150, Flaman Bölgesi Parlamentosuna 124, Brüksel Başkent Parlamentosuna 89 ve Valon Bölgesi Parlamentosuna 75 milletvekili seçilecek.

Belçika'da nüfusu yaklaşık 350 bini bulan Türk toplumundan da çok sayıda aday yarışıyor.