Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla trafiğin akışını engelleyen eylemciler, "Gazze'deki insanların gidecek hiçbir yeri yokken siz de işe gidemezsiniz." sloganı attı.

Eylemcilerin dağıttığı bildirilerde, "Filistin özgür olana kadar hayat normal akışında ilerlemeyecek.", "Dünya 8 aydır Gazze'deki katliamları durdurmayı başaramadı, bu yüzden bugün hayatın akışını durduruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Belçika'nın "Filistin'de yaşanan soykırımdaki pasifliği ve suç ortaklığını" protesto ettiklerini söyleyen eylemciler, "Refah İsrail tarafından acımasızca bombalanırken, Belçika sıradan bir günmüş gibi davranıyor." ifadesini kullandı.

Sürücülerden bazıları, en işlek kavşaklardan birinde yapılan eylem nedeniyle trafiğin birkaç saatliğine tıkanmasına tepki gösterirken, bazı sürücüler ise eyleme destek verdi.

Olay yerine gelen polis, eylemcileri dağıtarak protestoyu sonlandırdı.

Polisin "dağılın" çağrısına uymayan bazı eylemciler gözaltına alındı.