Haber: Mert Osman Erman

İddialara göre, erken 20'li yaşlardaki bir erkek ve kadın, Diepenbeek ve Ostend'deki evlere düzenlenen bir dizi baskının ardından yakalandı.

Başsavcılığa göre, evlerden birinde büyük miktarda Nazi hatırası ve bayrak bulunduğu belirtildi.

İki şüphelinin iddiaları, "terörist suçlar işlemeyi amaçlayarak insanları toplamak" içeriyor.

Ayrıca, "terörist eylemlerin hazırlığında bulunma" şüphesi altındalar.

Belçika'daki baskınlar, Hırvatistan, Almanya, Litvanya, Romanya ve İtalya'da da gerçekleşen Avrupa çapında bir sağ terörizme karşı operasyonun bir parçasıydı; Avrupol'ün suç ajansı söyledi.

Toplamda, farklı ülkelerde beş kişi gözaltına alındı ve diğer yedi kişi sorgulandı.

Belçika polisi tarafından gözaltına alınan iki kişi, 2000 doğumlu Daan C ve 2002 doğumlu Kayley W olarak belirlendi.

Daan C, ileri soruşturma için gözaltına alındı, Kayley W sorgulamaların ardından serbest bırakıldı.

Federal savcılıktan gelen bir açıklamada "Her iki kişinin de terörist bir grup faaliyetine katıldığından şüphelenildi, Daan C'nin aynı zamanda bir lider olarak bulunduğu" denildi.

Açıklama devam ederek "Şüphelilerin şifreli aşırı sağ platformlarda faaliyet gösterdiğine dair işaretler vardı; insanları terörist eylemlere teşvik ettiler, yeni üyeler kazandılar ve 3D baskılı silahlar nasıl kullanılır hakkında bilgi paylaştılar" ifadelerini kullandı.

"Ayrıca, kendi yapımı bombalar ve molotof kokteylleri üretmek için kullanılabilecek malzemelere sahiptiler."

Ek olarak, savcılar, çevrim içi grup üyelerinden bazılarının bir manifesto yazdığını ve ellerinde silahlar olduğuna dair işaretler olduğunu söyledi.

"Şüphelilerin bazılarının genç yaştaki olmalarına rağmen, göstergeler, bazılarının yakın zamanda eyleme geçme olasılığının arttığını gösterdi" diye bildirdi Avrupol.